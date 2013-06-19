424 پروژه کشاورزی در خراسان جنوبی به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی ظهر چهارشنبه در مراسم بهره برداری از سه پروژه نمادین در بیرجند، اظهارداشت: برای اجرای این طرح ها اعتباری بالغ بر 17 میلیارد و 100 میلیون تومان هزینه شده است.

غلامرضا هادربادی با اشاره به اینکه اجرای این طرح ها 156 فرصت شغلی به طور مستقیم در استان ایجاد کرده است، افزود: تعداد اشتغال ایجاد شده در بخش غیر مسشتقیم بیش از این تعداد است.

وی اضافه کرد: با افتتاح این طرح ها شش هزار و 372 خانوار از مزایای این طرح ها بهره مند شدند.

به گفته وی از این تعداد 157 پروژه مربوط به بخش آب و خاک، 105 پروژه امور دام، 12 پروژه امور عشایری، 83 پروژه باغبانی، دو پروژه ترویج، سه پروژه تعاون روستایی، دو پروژه حفظ نباتات، دو پروژه دامپزشکی، 31 پروژه شیلات، دو پروژه صنایع، هفت پروژه مکانیزاسیون و 19 پروژه مربوط به بخش منابع طبیعی است.

هادربادی با اشاره به اینکه بیشترین پروژه های اجرا شده در استان به شهرستان فردوس با 113 پروژه اختصاص دارد، افزود: برای این طرح ها اعتباری بالغ بر چهار میلیارد تومان هزینه شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی تعداد طرحهای کشاورزی در شهرستان بیرجند را 38 پروژه برشمرد و بیان کرد: این طرح ها با اعتبار 14 میلیارد و 752 میلیون ریال اجرا شده است.

در این مراسم استخر و لوله گذاری آب روستای برزج، دومین مرکز عرضه مستقیم محصولات کشاورزی و نخستین آزمایشگاه و درمانگاه سیار دامپزشکی کشور در بیرحند به بهره برداری رسید.