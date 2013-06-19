  1. دانشگاه و فناوری
۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۱۵:۵۲

مدیرکل شرکت مخابرات ایران:

اجباری برای پرداخت ماهانه قبوض تلفن همراه وجود ندارد

اجباری برای پرداخت ماهانه قبوض تلفن همراه وجود ندارد

مديركل روابط عمومي ‌شركت مخابرات ايران درباره اعلام ماهیانه صورت حساب تلفن های همراه گفت: قبض های کاغذی همچون گذشته به صورت دو ماه یکبار صادر می شود اما ما به مشترکان پیشنهاد می دهیم که به صورت ماهانه، صورت حساب خود را پرداخت کنند اما اجباری برای پرداخت ماهانه وجه مورد نظر وجود ندارد.

داوود زارعیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ما قبوض را دو ماه یکبار می فرستیم و پیشنهادمان به مشترکان را فعلا با پیامک اعلام می کنیم که آن را به صورت ماهیانه پرداخت کنند. 

وی افزود: در حال حاضر سیستم پرداخت صورت حساب به گونه ای طراحی شده که مشترکان قبوض تلفن ثابت و تلفن همراه هر زمان مایل به پرداخت صورت حساب باشند می توانند آن را پرداخت کنند. 

زارعیان یادآور شد: توصیه ما این است که مشترکات منتظر پیامک و قبض نباشند و هر زمان احساس کردند که قبض شان به عددی رسید که ممکن است به آن میان دوره بخورد و یا می خواهند سفر بروند و حضور ندارند قبض شان را پرداخت کنند.

کد مطلب 2080386

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