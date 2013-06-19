اجباری برای پرداخت ماهانه قبوض تلفن همراه وجود ندارد

داوود زارعیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ما قبوض را دو ماه یکبار می فرستیم و پیشنهادمان به مشترکان را فعلا با پیامک اعلام می کنیم که آن را به صورت ماهیانه پرداخت کنند.

وی افزود: در حال حاضر سیستم پرداخت صورت حساب به گونه ای طراحی شده که مشترکان قبوض تلفن ثابت و تلفن همراه هر زمان مایل به پرداخت صورت حساب باشند می توانند آن را پرداخت کنند.

زارعیان یادآور شد: توصیه ما این است که مشترکات منتظر پیامک و قبض نباشند و هر زمان احساس کردند که قبض شان به عددی رسید که ممکن است به آن میان دوره بخورد و یا می خواهند سفر بروند و حضور ندارند قبض شان را پرداخت کنند.