لزوم توجه به آموزش نیروی انسانی در سازمانها

به گزارش خبرنگار مهر، سید تقی آذرخش پیش از ظهر چهارشنبه در نشستی که با مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی رودهن در سالن اجتماعات این دانشگاه برگزار شد، افزود: تغییراتی که هر لحظه در علوم و فناوری، ارتباطات، اقتصاد، سیاست و طبیعت پدید می آید نشانگر ضرورت تغییر و تحول در توانائیهای حرفه ای کارکنان سازمانها نیز است و از سوی دیگر سازمانها برای تحقق وظایف و کارکردهای خود نیازمند انرژی هستند.

وی عنوان داشت: آموزش، موتور محرکه هر کشور به سمت توسعه است، اگر بخواهیم سریعتر به توسعه دست یابیم، باید به آموزش نیروی انسانی در سازمانها توجه کنیم، چون این آموزش بهره وری نیروی انسانی را بالا می برد؛ علم و تکنولوژی در حال پیشرفت است و هر چه چقدر در زمان پیش می رویم، این سرعت همچنان در حال افزایش است.

آذرخش ادامه داد: اما برای اینکه بتوانیم نیروی انسانی داخل دانشگاه را به روز کنیم و یا به اصطلاح، با علم و تکنولوژی جدید روز تطبیق بدهیم، دفتری به نام آموزش نیروی انسانی تأسیس شده است که آموزش ضمن خدمت کارمندان و استادان دانشگاه را بر عهده دارد و دوره هایی را برگزار می کند که وظیفه دارد از طریق سنجش نیازهای آموزشی کارمندان و استادان و تعیین هدفها و محتوا، بهره وری آنان را در سازمانی که اشتغال به کار دارند را بالا ببرد.

وی تصریح کرد: اگر تمام تجهیزات لازم را داشته باشیم ولی نیروی انسانی که بتواند از این امکانات استفاده کند را در اختیار نداشته باشیم، بهره وری در کار ایجاد نمی شود، پس باید افراد را آموزش بدهیم که بتوانند از این ابزارآلات و تکنولوژی استفاده کنند.

مدیر آموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد رودهن در مورد اهمیت و ضرورت آموزش اضافه کرد: کشورهای پیشرفته و توسعه یافته بخش عظیمی از درآمدشان را به تربیت و آموزش نیروی انسانی اختصاص می دهند.

وی تأکید کرد: دانشگاه آزاد اسلامی هزینه های کارگاه آموزشی را تقبل می کند و حضور کارکنان و استادان در این کارگاه ها، الزامی است، زیرا در ارتقای آنها یعنی تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی مؤثر است.