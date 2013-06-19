فعالیت های تحقیقاتی با پیوست فرهنگی انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین یادگاری ظهر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس جهاد دانشگاهی استان با اشاره به اینکه جهاد دانشگاهی تا کنون کارهای فاخری را به سرانجام رسانده است، اظهارکرد: فعالیت هایی که جهاد دانشگاهی در راستای سلول های بنیادی انجام داده از ذهن مردم محو نمی شود.

وی بیان کرد: جهاد دانشگاهی می تواند زمینه ای را برای کارهای تحقیقاتی، پژوهشی و تبدیل آن به یک کار فناورانه و در نتیجه تولید محصول فراهم کند.

وی با با بیان اینکه فعالیت های جهاد دانشگاهی نیازمند بازخوانی است، بیان کرد: جهاددانشگاهی محصول انقلاب است، اما هنوز توقع 100 درصدی نظام را برآورده نکرده است.

یادگاری افزود: ما برای آينده جهاد دانشگاهی نيازمند بازخوانی و بازتعريفی هستيم تا اين نهاد انقلابی همچنان به عنوان پيشقروال فعاليت‌های فرهنگی در داخل دانشگاه‌ها مطرح شود.

وی با بیان اینکه این نهاد با دو بال علم و ایمان باید حرکت کند، تصریح کرد: تفکر جهادی را باید به فعالیت های علمی و تحقیقاتی انتقال دهیم.

رئیس جهاد دانشگاهی کشور با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی به دنبال ایجاد یک جایگاه مناسب برای جهاد دانشگاهی در نقطه علمی کشور هستیم، گفت: امیدواریم با پشتیبانی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی جایگاه مناسبی را برای این نهاد برنامه ریزی کنیم.

وی با بیان اینکه برای پیشرفت در عرصه های مختلف باید بسترهای فرهنگی شود، ادامه داد: در تمام اموری که دارای پیوست فرهنگی بوده اند موفقیت کسب شده است.