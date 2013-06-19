گزارش دیده بان حقوق بشر/ منشور وحدت اسلامی تدبیری برای مقابله با فتنه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق، سازمان دیده بان حقوق بشر در گزارشی اعلام کرد: صدور قوانین جدید و احکام زندان بلند مدت علیه فعالان تهدیدی خطرناک برای آزادی تشکیل جمعیت ها در بحرین محسوب می شود.

در این گزارش آمده است: رژیم بحرین با وضع قوانین دست و پا گیر و سیاست های خشن منادی این پیام بوده است که اجازه تحقق خواسته های اصلاح طلبانه را نخواهد داد.

سازمان دیده بان حقوق بشر بیان کرد: همپیمانان بحرین همانند آمریکا و انگلیس که ادعا می کنند بحرین روند طبیعی دارد باید بار دیگر به شکل علنی و در دیدار با مسئولان به آنها گوشزد کنند که هر گفتگوی جدی درباره اصلاحات سیاسی با حبس فعالانی که دست به تحرکات مسالمت آمیز زده اند و وضع قوانین محدود کننده منافات دارد.

دیده بان حقوق بشر در گزارش 87 صفحه ای خود با عنوان" دخالت، محدودیت و نظارت؛قید و بندهای تحمیل شده علیه آزادی تشکیل جمعیت ها در بحرین" گزارش داد: قوانین دست و پا گیری بر جمعیتهای مدنی، سیاسی و اتحادیه های کارگری وضع شده است و مقامات از قوانین غیر عادلانه استفاده می کنند.

جو استورک معاون بخش خاورمیانه این سازمان گفت: وضع قانون جدید درباره اتحادیه ها و ادامه حبس فعالان مخالفان نشان دهنده به شکست کشاندن همه تلاشها از سوی رژیم است و اتحادیه اروپا و آمریکا باید برای آزادی فوری همه بازداشت شدگانی که به سبب بیان دیدگاههایشان زندانی شده اند و سه نفر از آنها تابعیت های دوگانه بحرینی-اروپایی دارند به رژیم بحرین فشار بیاورند و این رژیم را وادار به بازنگری در قانون های وضع شده علیه سازمان ها و موسسات مدنی کنند.

استورک اظهار داشت: کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه به همراه تعدادی از وزیران عضو اتحادیه اروپا با همتایان خود در شورای همکاری خلیج فارس در تاریخ سی ام ژوئن جای نشستی برگزار خواهند کرد. و آنها باید قبل از برگزاری نشست با همتایان خود موضوع را مطرح کنند.دولت معتقد است که جمعیت های سیاسی قوانین بحرین را نقض کرده اند در حالی که در حقیقت رژیم بحرین با قوانین ظالمانه تعهدات بین المللی را نقض کرده است.

از سوی دیگر شبکه المنار لبنان اعلام کرد: شورای اسلامی علمای بحرین منشور وحدت اسلام را با هدف ریشه کنی فتنه طایفه ای و مذهبی مطرح کردند.

در بیانیه این شورا آماده است: با توجه به چالشهایی که امت اسلامی در داخل و خارج آن با روبرو است ما در شورای اسلامی علما ایمان راسخ خود را به وحدت اسلامی و اصل همزیستی مسالمت آمیز اعلام می کنیم.ما به اصل وحدت اسلامی پایبند هستیم و از همه شخصیتها و موسسات دینی در بحرین و خارج آن می خواهیم که به اصل وحدت اسلامی پایبند باشند و امت اسلامی را از مشکلات طایفه ای و درگیری های مذهبی که جز شکست و ضعف دستاورد دیگری ندارد، نجات دهند.

مجید المشعل رئیس این شورا گفت: بر کسی پوشیده نیست که تعمیق وحدت اسلامی در حال حاضر یک اصل ضروری است.روایات دین مبین اسلام و تعالیم قرآن همگی بر وحدت اسلامی میان مسلمانان تاکید کرده است. و اختلاف و درگیری و جنگ میان مسلمانان به هیچ عنوان قابل توجیه نیست.

وی افزود: ما با هر فتوا و موضعی که زمینه ساز اختلافات میان طوایف اسلامی شود مخالفیم. درست است که اختلافات و محور بندی هایی وجود دارد، اما نباید این اختلافات سیاسی به مثابه اختلافات مذهبی و طایفه ای محسوب شود و این جرم بزرگی است.این منشور بر محوریت موضوع فلسطین و حمایت از مقاومت در برابر اشغالگران و ضرورت تفاهم میان مسلمانان تاکید کرد.

از سوی دیگر محمد هادی الغریفی از روحانیون بحرینی گفت: امت اسلامی با چالش ها و دشواری های فراوانی روبرو است.برخی تلاشهای طایفه ای علیه برخی نظام های امت اسلامی برای فروپاشی آنها وجود دارد که همگی در راستای منافع استکبار جهانی است.امت اسلامی مدت زمان زیادی بر اساس احترام متقابل به سر برده و ارتباط قوی میان سنی و شیعه برقرار بوده است.