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۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۱۵:۴۴

اعتراض ایران به اظهارات تفرقه افکنانه در منطقه

اعتراض ایران به اظهارات تفرقه افکنانه در منطقه

جمهوری اسلامی ایران نسبت به اظهارات تفرقه افکنانه و طائفه گرایانه در دامن زدن به اختلافات مذهبی و تقویت گروههای تکفیری در منطقه اعتراض رسمی به عمل آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال اظهارات تفرقه افکنانه و طائفه گرایانه در دامن زدن به اختلافات مذهبی و تقویت گروههای تکفیری در منطقه و تزریق حقد و کینه بین معتقدان به دین مبین اسلام ، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران مراتب اعتراض شدید خود را نسبت به این گونه اظهارات در گفتگو با سفیر قطر به وی ابلاغ کرد.
 

کد مطلب 2080401

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