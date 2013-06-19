اعتراض ایران به اظهارات تفرقه افکنانه در منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال اظهارات تفرقه افکنانه و طائفه گرایانه در دامن زدن به اختلافات مذهبی و تقویت گروههای تکفیری در منطقه و تزریق حقد و کینه بین معتقدان به دین مبین اسلام ، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران مراتب اعتراض شدید خود را نسبت به این گونه اظهارات در گفتگو با سفیر قطر به وی ابلاغ کرد.

