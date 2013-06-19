اعتراض ایران به اظهارات تفرقه افکنانه در منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال اظهارات تفرقه افکنانه و طائفه گرایانه در دامن زدن به اختلافات مذهبی و تقویت گروههای تکفیری در منطقه و تزریق حقد و کینه بین معتقدان به دین مبین اسلام ، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران مراتب اعتراض شدید خود را نسبت به این گونه اظهارات در گفتگو با سفیر قطر به وی ابلاغ کرد.
جمهوری اسلامی ایران نسبت به اظهارات تفرقه افکنانه و طائفه گرایانه در دامن زدن به اختلافات مذهبی و تقویت گروههای تکفیری در منطقه اعتراض رسمی به عمل آورد.
به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال اظهارات تفرقه افکنانه و طائفه گرایانه در دامن زدن به اختلافات مذهبی و تقویت گروههای تکفیری در منطقه و تزریق حقد و کینه بین معتقدان به دین مبین اسلام ، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران مراتب اعتراض شدید خود را نسبت به این گونه اظهارات در گفتگو با سفیر قطر به وی ابلاغ کرد.
کد مطلب 2080401
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