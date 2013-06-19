داوران بخش شنیداری و مکتوب جشنواره رسانه، علم و فناوری مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید شیخمحمدی، کارشناس فرهنگی، رسانه و رادیو، سیدحسن حسینی کارشناس فرهنگی، رسانه و رادیو، سیدمحمدمهدی سدیفی تهیه کننده و کارشناس رادیو، سعید توکل مجری، گوینده و کارشناس رادیو از اسامی اعلام شده به عنوان داوران بخش شنیداری این جشنواره معرفی شدهاند. مجتبی خیام نکویی نیز به عنوان عضو شورای سیاستگذاری نخستین جشنواره رسانه، علم، فناوری معرفی شد.
همچنین در بخش مکتوب حسن خجسته کارشناس فرهنگی، رسانه و رادیو، اکبر نصراللهی کارشناس رسانه و خبر، فرشاد مهدیپور کارشناس رسانه، مهدی فضائلی کارشناس رسانه و سیدمهدی سیدی از اعضای شورای سیاستگذاری نخسین جشنواره رسانه، علم، فناوری بهعنوان اعضای هیئت داوران انتخاب شدند.
نخستین جشنواره رسانه، علم، فناوری با دبیرکلی پرویز کرمی و به همت معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری با همکاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 31 تیر در تهران برگزار میشود.
علاقهمندان میتوانند برای اطلاع از جزئیات بیشتر با پست الکترونیکی mf@isti.ir ارتباط برقرار کنند.
نظر شما