10 هزار دلار بدهید با بازیگر آمریکایی شام بخورید!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یو. اس. ای تودی، جیمز فرانکو از طرفدارانش میخواهد که برای ساخت یک فیلم سه گانه بر اساس کتابش «پالو آلتو» 500 هزار دلار (322 هزار یورو) اهدا کنند.
این کارگردان، نویسنده و بازیگر از وبسایت indiegogo.com برای جمعآوری پولها استفاده کرده تا بتواند سه فیلم با اقتباس از داستانهای کوتاهی که سال 2010 درباره نوجوانان مشکلدار نوشته بود، بسازد.
او برای اهداکنندگان بزرگ جوایزی را هم در نظر گرفته، از جمله نقشی در یکی از فیلمها برای اهدای 5 هزار دلار (3225 یورو) و اعتبار تهیهکنندگی اجرایی و خوردن شام با خودش برای هر فردی که 10هزار دلار (6451 یورو) اهدا کند.
فرانکو هم دارد مانند راب توماس و زک براف عمل میکند که توانستند از طریق کمپینهای آنلاین میلیونها دلار برای ساخت پروژههای رویاییشان جمعآوری کنند. پروژههایی مانند فیلم سینمایی ساخته شده از روی سریال «ورونیکا مارس» و ساخته شدن فیلم درام «منطقه گاردن» به همین ترتیب ساخته شدند.
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