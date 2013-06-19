گرمازدگی را جدی بگیرد/ علائم روحی و روانی گرمازدگی

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر عليرضا اسماعيلي با اشاره به علائم روحی و روانی گرمازدگي عنوان كرد: اين علائم شامل سخنان بی ربط، گیجی، رفتار پرخاشگر، آشفتگی و هیجان، توهم، بی حالی، رخوت و بی و تشنج است.

وي ضعف و خستگی، کشیدگی و درد عضلات، استفراغ و تهوع، پوست رنگ پریده و چسبناک، دمای طبیعی بدن، گرفتگی عضلات، سرگیجه، ضعف و غش، ادرار زرد تیره یا نارنجی، سردرد و اسهال را از علائم در معرض گرمازدگی برشمرد.

اسماعيلي در خصوص تشخیص گرمازدگی تصريح كرد: ابتدا پزشک علائم شما را بررسی کرده و میزان فشارخون و دمای بدن را اندازه می گیرد. همچنين در این حالت پزشک نمونه ادرار و خون شما را با تجویز آزمایش های مربوطه بررسی می کند.

وي با اشاره به درمان گرمازدگی گفت: درمان عوارض مرتبط با گرمازدگی بستگی به شدت آن دارد.

اسماعيلي با اشاره به درمان فوری گرمازدگی توصيه كرد: گرمازدگی یک فوریت پزشکی است. اگر دیدید کسی دچار گرمازدگی شده، فوراً یک آمبولانس خبر کنید یا هر چه سریع تر او را به نزدیک ترین بیمارستان برسانید.

وی کاهش هر چه سریع تر دمای بدن فرد را اولین اقدام هنگام مواجه شدن با يك فرد گرمازده دانست و توصيه كرد: اولين كار هنگام مواجه با يك فرد گرمازده اين است كه لباس های فرد را درآورده و بدن او را در آب سرد فرو برید. اگر چنین امکانی وجود نداشت، با استفاده از یک پارچه یا حوله یا اسفنج ، بدن فرد را با آب سرد خیس کنید یا اینکه قطعات یخ را به آرامی به بدن فرد بمالید.

وي ادامه مي دهد: اگر مقدار آبی که در اختیار دارید کم است، ابتدا سر و گردن او را خنک کنید. تکه های یخ را روی گردن ، زیر بغل و کشاله ران او قرار دهید. توسط یک تکه کاغذ یا حوله یا پنکه ، او را باد بزنید.

اين متخصص طب اورژانس يادآورشد: دست ها و پاهای فرد گرمازده را ماساژ دهید تا خونی که خنک شده ، به سمت مغز و مرکز بدن او برود.

اسماعیلی خاطرنشان كرد: اگر شخص به هوش است، او را تشویق کنید تا کم کم آب یا یک نوشیدنی خنک بنوشد. ولی اگر شخص بی هوش باشد، نمی توانید این کار را انجام دهید، بدن او را خنک کنید تا وقتی به هوش آمد، آب بنوشد.

وي ادامه داد: وقتی بدن فرد خنک شد، هر 10 دقیقه یک بار دمای بدن او را از طریق مقعد اندازه گیری کنید تا دمای بدنش کمتر از 38.5 درجه سانتیگراد نشود.

اين متخصص طب اورژانس توصيه كرد: هنگامی هم که بدن فرد را در آب سرد فرو می کنید، باید مراقب باشید تا دمای بدنش کمتر از 39.5 درجه نشود. اگر هم دماسنج در اختیار نداشتید، تا وقتی که با لمس کردن بدن او احساس می کنید خنک نشده، عمل خنک کردن را ادامه دهید. ولی به محض خنک شدن بدن فرد، عمل خنک کردن (در آب سرد یا به شکل دیگر) را متوقف کنید و اگر دمای بدن او مجدداً افزایش یافت، عمل خنک کردن را دوباره شروع کنید.