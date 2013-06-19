  1. استانها
  2. زنجان
۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۱۶:۵۰

حجت الاسلام خاتمی:

دولت تدبیر باید از همه ظرفیت ها برای حل مشکلات استفاده کند

دولت تدبیر باید از همه ظرفیت ها برای حل مشکلات استفاده کند

زنجان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان گفت: امیدواریم دولت تدبیر و اعتدال از همه ظرفیت‌ها برای حل مشکلات استفاده کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‎الاسلام علی خاتمی ظهر چهارشنبه در دیدار اعضای دادگستری استان افزود: کار قضا بسیار مشکل است و همیشه در این مجموعه، افراد ناراضی زیاد است، حتی در قضاوت حضرت علی (ع) عده‌ای که رأی به نفع آنان نبود، ناراضی بودند، بنابراین در این مجموعه عده‎ای در برابر قضات صاحب‌نظر به تمام معنا ناراضی هستند.

 وی ادامه داد: کار قضا علاوه بر سختی دارای اجر سنگینی است، زیرا رفع خصومت و ایجاد آرامش در جامعه و تلاش برای رسیدن حق به حق‌دار کار بزرگی است و پاداش عظیمی دارد.
 
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان افزود: امام خمینی(ره) در خصوص شهید بهشتی فرمودند که شهادت وی در برابر عظمت‌اش ناچیز بود زیرا در یک جنگ روانی علیه سه نفر از شاخصان انقلاب، دشمن در پی تضعیف کشور بود و جوانان در دانشگاه‌ها به صورت مداوم در خصوص این سه شخصیت که شهید بهشتی، آیت‎الله هاشمی و مقام معظم رهبری بودند بحث می‌کردند، شهید بهشتی این موضوع که انقلاب را رها کرده و از خود دفاع کند را بر دل دشمنان گذاشت، بنابراین لقب سیدالشهدا انقلاب شایسته شخصیت او است.
 
حجت الاسلام خاتمی گفت: مردم در مقابل فشارهای دشمن یک حماسه سیاسی آفریدند و خداوند را برای این موضوع شاکر هستیم که با مدیریت و هدایت خوب مقام معظم رهبری و برخورد منطقی و عاقلانه سایر کاندیداها و تعدیل طرف‌داران آن‌ها باعث شد که حلاوت این پیروزی همه‌گیر باشد همچنین قاعده انتخابات نیز همین است که چند نفر کاندیدا شده و باعث گرمی انتخابات می‌شوند و برخورد خوب ستادها قابل تقدیر است.
 
وی افزود: پیام مقام معظم رهبری در این زمینه نقشه راه بود که با وجود بمباران تبلیغات منفی دشمنان، نتیجه خوب داشت و بازنده داخلی در این انتخابات وجود نداشت و همه برنده بودند، در واقع این انتخابات رأی به جمهوری اسلامی ایران بود و امیدواریم دولت تدبیر و اعتدال از همه ظرفیت‌ها برای حل مشکلات استفاده کنند.
 
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: مشکلات در یک شب به وجود نیامده‌اند که در یک شب نیز حل شوند ولی با توجه به تجربه بالای رییس‌جمهور منتخب امیدواریم مشکلات از بین بروند زیرا در هر املای نوشته شده امکان وجود غلط املایی است، بنابراین باید گله‌گذاری‎ها را کنار گذاشت و خداوند را به دلیل حضور گرم مردم در انتخابات که باطل‌السحر بود، شاکر بود.
کد مطلب 2080407

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها