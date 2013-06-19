ملاقات دبيركل جنبش توحيد اسلامي با سفير ايران در لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر،شيخ بلال سعيد شعبان پيروزي روحاني در اين انتخابات را فرصت مناسبي جهت گشوده شدن فضاي جديد منطقه اي و جهاني براي جمهوري اسلامي ايران ارزيابي كرد و با اشاره به بروز فتنه هاي مذهبي در منطقه ابراز اميدواري كرد اين فضاي جديد باعث تقويت وحدت ملت هاي منطقه و دور ساختن اختلافات مذهبي شود.

دبيركل جنبش توحيد اسلامي شرايط منطقه را بسيار حساس و دقيق ارزيابي كرد و با تاكيد بر نقش والاي جمهوري اسلامي ايران در حل مشكلات منطقه اظهار داشت: تعامل گسترده تر ديگر كشورهاي منطقه با جمهوري اسلامي ايران مي تواند تاثير به سزايي در بهبود شرايط منطقه داشته باشد.

غضنفر ركن آبادي سفير جمهوري اسلامي ايران در لبنان نيز با اشاره به حضور گسترده مردم در انتخابات رياست جمهوري اظهار داشت: الطاف خفيه الهي همواره شامل حال ملت ايران بوده و جمهوري اسلامي ايران با حفظ پايبندي به اصول و ارزش هاي خود، مرحله جديدي را در تعامل با صحنه منطقه اي و بين المللي آغاز خواهد کرد.

سفير جمهوري اسلامي ايران ضمن تشريح توطئه هاي دشمنان در ايجاد فتنه هاي مذهبي و طايفه اي در منطقه و در لبنان، بر حفظ وحدت و يكپارچگي ملت ها تاكيد ورزيد و اظهار داشت: علما و شخصيت هاي ديني نقش والايي در تقويت روحيه وحدت ميان ملت ها داشته و وظيفه خطيري در اين راستا برعهده دارند.