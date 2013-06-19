دادگستري زنجان ارتباط و تعامل مناسبي با ساير دستگاه هاي اجرایی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گلمحمدي ظهر چهارشنبه در ديدار با نماينده ولي فقيه و امام جمعه زنجان افزود: اين ديدار فرصتي مناسب براي تجديد بيعت دستگاه قضا با ولي فقيه و آرمان هاي امام راحل و شهداي نظام اسلامي است.

وي ادامه داد: در حال حاضر در دستگاه قضايي استان زنجان قضات مومن، متدين و شيفته خدمت رساني به مردم حضور دارند كه با جان و دل به مشكلات و دعاوي مردم رسيدگي مي كنند.

گلمحمدی افزود: امروز مسوليت خطير و سنگيني بر دوش قوه قضاييه كشور وجود دارد و تمام عوامل فعال در اين دستگاه بايد براي برقراري و بازگرداندن نظم اجتماعي و هنجارها به جايگاه خود تلاش كنند.

رئیس كل دادگستري استان زنجان با بيان اينكه مسووليت اصلي دستگاه قضا برخورد با تمام افراد و گروه هايي است كه در تلاش براي بر هم زدن نظم و هنجار هاي اجتماعي هستند، رعايت هنجارها و قوانين در جامعه را موجب افزايش احساس امنيت در ميان عموم اقشار جامعه و رعايت عدالت عنوان كرد.

گلمحمدی افزود: قوه قضائیه و همچنین ادارات تابعه آن، قضات و کارمندان خوش نام ، خدوم و مومن و متعهد و از جامعه ایثار گران در راستای تنظیم و تسهیل روابط مردم فعالیت می کنند و هر جایی که تنظیمات جامعه دچار مشکل شده باشد به ترمیم آن می پردازند و در واقع تنظیم کننده نمودار جامعه هستند.