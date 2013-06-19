شاخص بورس این هفته همدان 3245 واحد افزایش یافت

عباس صمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در هفته منتهي به تاريخ بیست و نهم خردادماه جاری تعداد 42 میلیون و 385 هزار و 447 سهم به ارزش 179 میلیارد و 219 ميليون و 452 هزار و 32 ريال در بورس منطقه‌اي همدان مبادله شد.

مدیر بورس منطقه ای همدان عنوان داشت: 53 درصد از معاملات اين هفته مربوط به خريد سهام و 47 درصد آن مربوط به فروش سهام بوده است.

وی همچنین گفت: اين تعداد سهام متعلق به 143 شركت است.

صمدی ابراز داشت: اين هفته در بورس منطقه‌اي همدان 49 كد معاملاتي جديد ايجاد شد.

مدیر بورس منطقه ای همدان در پایان سخنانش اضافه کرد: شاخص كل قيمت در این هفته معادل 48 هزار و 917 واحد بود كه نسبت به هفته گذشته، سه هزار و 245 واحد افزایش يافت.