قانون شرایط رسیدگی به تخلفات انتخاباتی را مشخص کرده/ نسبت به جابجایی حتی یک رای هم مدعی هستم

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری اصغر عربیان استاندار البرز با حضور محمد جواد کولیوند رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور، عزیز اکبریان رئیس هئیت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی در استان و رئیس ستاد انتخابات البرز و اصحاب رسانه بعد از ظهر چهارشنبه در سالن شهدای دولت استانداری البرز در کرج برگزار شد.



عربیان ضمن تبریک حماسه سیاسی 24 خرداد با بیان اینکه میزان مشارکت مردم در هر انتخابات نشانگر میزان مقبولیت و مشروعیت آن حکومت است، اظهار داشت: این موضوع در دنیای امروز از دو لحاظ یکی سیاسی و دیگری حقوقی بسیار مورد توجه و معیاری برای گفتگوها و معادلات سیاسی و بین المللی است و معاهدات بین المللی در صورتیکه طرفین نمایندگان مردم باشند دارای اعتبار بوده و جایگاه حکومت را ارتقا می بخشد.



وی گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی در مقاطع مختلف مقبولیت نظام به رخ جهانیان کشیده شد و انتخابات اخیر که بالاتر از میانگین سایر اتنخابات گذشته بود بار دیگر این موضوع توسط مردم اعلام شد.



عربیان در این نشست در پاسخ به سوالی مبنی بر کمبود تعرفه در برخی شعب از جمله هشتگرد با بیان اینکه تعرفه به حد کافی موجود بود و هیچ مشکلی از این بابت وجود نداشت، گفت: اینطور نبوده و در برخی شعب حتی تا ساعت یک نیمه شب نیز رای گیری ادامه داشت. ضمن اینکه طبق اعلام وزارت کشور 500 هزار تعرفه بیش از نیاز پیش بینی شد که در صورت کمبود قابل جبران بود.

اعتراضات به دقت رسیدگی می شود



وی در پاسخ به سوالی مبنی بر بروز تخلف در برخی شعب و عدم اعلام دلایل رد صلاحیتها در مورد برخی افراد اظهار داشت: به تمام معترضان اطمینان می دهم که اعتراضات به دقت رسیدگی و پیگیری می شود.



عربیان با اشاره به حضور کولیوند و اکبریان در این نشست افزود: مسئولان هیئت نظارت در این جلسه حضور دارند و مطمئن باشید که در حضور خود معترضان به شکایات آنها رسیدگی می شود. اما عدم استناد قانونی در برخی رد صلاحیتها برای حفظ آبروی افراد بوده است.



وی گفت: به طور قانونی باید دلایل رد صلاحیت مشخص و اعلام شود ولی در مواری برای رعایت حیثیت افراد ممکن است دلایل ذکر نشود.



اکبریان در خصوص همین سوال با تایید اظهارات عربیان یادآور شد: هیئت نظارت همه رد صلاحیتها را با ذکر بند اعلام کرده و اگر مواردی بوده که اعلام نشده به دلیل حفظ حیثیت و حرمت افراد بود. ضمن اینکه این هئیت از هیچ جریانی حمایت نکرد.



استاندار البرز در مورد ریخت و پاش های تبلیغاتی کاندیداها گفت: گزارشها در هیئت نظارت در حال بررسی و رسیدگی است و چنانچه تبلیغات نامزدها خارج از عرف بوده و در این میان حق کسی ضایع شده باشد، حتما رسیدگی می شود.

نامزدها مکلف به درج تصویر خود در پوسترهای تبلیغاتی نیستند



وی در پاسخ به پرسشی در مورد استفاده نکردن یکی از کاندیدها از عکس در پوسترهای تبلیغاتی و ایجاد شائبه در سوء استفاده این نامزد به علت تشابه فامیلی با یکی از افراد مطرح کرج اظهار داشت: قانون کسی را مکلف نکرده که در تبلیغات حتما از عکس خودش استفاده کند.



عربیان در مورد تاخیر در شمارش آرای تعدادی از صندوقها و اینکه برخی صندوق ها 48 ساعت پس از جمع آوری آرا تحویل داده شدند، تصریح کرد: ما کیفیت را فدای سرعت نکردیم. نباید فراموش کنیم که در برخی شعب تا پاسی از شب رای گیری ادامه داشت و برخی مسئولان صندوق ها خواب آلود بودند. به همین دلیل برای پیشگیری از احتمال خطا و جلوگیری از ایجاد شبهه در شمارش آرا، صندوق های رای را از شعب خارج نکردیم تا پس از استراحت مسئولان صندوقها، آرا شمارش شود.



اکبریان درباره تاخیر در تحویل بعضی صندوق ها نیز یادآور شد: در برخی شعبه ها از جمله شعبه مسجد جامع رجایی شهر، شمارش آرای ریاست جمهوری فقط تا ساعت 15 عصر طول کشید و پس از آن شمارش آرای انتخابات شوراها آغاز شد.



استاندار البرز در خصوص انتشار لیست شوراها از طریق پیامک پیش از اعلام رسمی اظهار داشت: گاهی حتی با شمارش 50 درصد صندوقها حدس و گمانه زنی ها شروع و بر این مبنا اسامی اعلام می شود اما مبنا، اعلام رسمی سایت فرمانداری است.

اعتراض به اینکه نامزدی در محله خودش رای نیاورده منطقی نیست



عربیان در پاسخ به پرسشی درباره شکایت معترضان به نتایج انتخابات شوراها با اشاره به اینکه اعتراضات تازه از امروز آغاز شده، گفت: امکان شکایت برای معترضان محفوظ است و اگر نیاز به شمارش آرا و یا هر رفتار دیگری باشد در قانون پیش بینی شده است ولی نمی توان تا محرز شدن تخلف در مورد آن واکنشی داشت.



وی در ادامه با تاکید بر اینکه اعتراضات باید منطقی باشد، تصریح کرد: اینکه کسی به استناد اینکه در محله خودش رای نیاورده به نتیجه معترض باشد، منطقی نیست. اما آنچه برای ما بسیار اهمیت دارد صیانت و امانت داری آرای مردم است که حتی جابجایی یک رای نیز حق الناس است و من مدعی خواهم بود.



استاندار البرز افزود: انتخابات برگزار شده اما هنوز فرایند انتخابات به پایان نرسیده و تا لحظه آخر به شکایات رسیدگی خواهد شد.



وی با تاکید بر اینکه تمام موارد در فرآیند قانونی رسیدگی می شود، گفت: چنانچه خبرنگاران مستنداتی در این زمینه دارند، با تحویل آن، حتما رسیدگی می شود.



عربیان در این ارتباط به شکایاتی نسبت به نتیجه انتخابات در گرمدره اشاره کرد و با بیان اینکه هم اکنون پیشنهاد ابطال انتخابات گرمدره به علت احتمال بروز تخلف مطرح شده، تصریح کرد: به شکایات در مجرای قانونی رسیدگی می شود.

کرج کمترین میزان مشارکت و طالقان بیشترین



استاندار البرز همچنین تعداد آرای ماخوذه انتخابات ریاست جمهوری در استان را یک میلیون و 12 هزار و 884 رای اعلام کرد و یادآور شد: کل آرای ماخوذه یک میلیون و 53 هزار و 9 رای بوده است.



به گفته وی شهرستانهای کرج و طالقان به ترتیب کمترین و بیشترین میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری را داشتند.

اکبریان رئیس هئیت نظارت بر انتخابات استان البرز در مورد تعداد آرای باطله و سفید در استان البرز نیز گفت: از مجموع آرای ماخوذه 97 هزار و 892 رای باطله و سفید از صندوق ها خارج شد.

همچنین کولیوند رئیس هئیت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی تعداد آرای ماخوذه در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها را در کشور به تفکیک بیش از 36 میلیون رای و 32 میلیون و 500 هزار رای اعلام کرد.



