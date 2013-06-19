عملیات اجرایی ساماندهی یادمان شهدای گمنام تپه ابوذر نهاوند آغاز شد

نادر اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح ساماندهی شهدای گمنام نهاوند واقع در تپه ابوذر نهاوند با اعتبار اولیه 150 میلیون تومان شروع شده است.

اسماعیلی افزود: برای ساماندهی طرح شهدای گمنام تپه ابوذر احداث یک مسجد، پارکینگ، وضو خانه و سرویس بهداشتی در نظر گرفته شده است و اعتبار در نظر گرفته شده برای این طرح 350 میلیون تومان است.

وی با اشاره به اینکه طرح تعویض المان شهدای گمنام نهاوند با همکاری بنیاد حفظ ارزشها و آثار دفاع مقدس همدان در حال انجام است، گفت: طرح ساماندهی باغ بهشت و گلزار شهدای شهر نهاوند با اعتبار 90 میلیون تومان در سال جاری انجام می شود.

شهردار نهاوند عنوان کرد: اعتبار امسال شهرداری نهاوند 12/5 میلیارد تومان است که از این مقدار شش میلیارد و 500 میلیون تومان برای آسفالت و بهسازی خیابان ها و کوچه های نهاوند در نظر گرفته شده است.

نادر اسماعیلی گفت: مهمترین اولویت کاری شهرداری در سال جاری مشخص نمودن بافت فرسوده و بافت تاریخی نهاوند از یکدیگر است تا طرح باسازی و زیبا سازی شهر نهاوند با سرعت بیشتری انجام شود.

اسماعیلی در پایان سخنانش اظهار داشت: امسال برای تملک بناها و املاک واقع در طرح تعریض خیابان معلم نهاوند 650 میلیون تومان اعتبار پیش بینی شده است.