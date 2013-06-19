حجاب هویت ایرانیان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله ولي نژاد بعد از ظهر چهارشنبه در همايش جوان، هويت ديني حجاب و عفاف گفت: هويت اساس زندگي بشر، هويت ديني نيز هويت ماست.

وي ضمن تبريك اعياد شعبانيه و راهيابي تيم ملي فوتبال ايران به جام جهاني گفت: هر ملتي كه هويتش را از دست ندهد مي تواند كشورش را بسازد، ما در 8 سال دفاع مقدس بسياري از سرمايه هاي خود را از دست داديم اما با حفظ هويت توانستيم كشور را دوباره بسازيم.

ولي نژاد افزود: جوان سرمايه اجتماع است و سرمايه جوان نيز جواني است، هيچ جامعه اي بدون جوان به پيروزي، پيشرفت علمي و صنعتي و توليد و توسعه نمي رسد.

وي اذعان داشت: جوان بايد قدر جواني را بداند و از آن به موقع و درست استفاده كند چرا كه با از دست رفتن جواني اين سرمايه ديگر باز نمي گردد.

ولي نژاد با اشاره به حماسه سياسي مردم در روز 24 خرداد گفت: مردم در اين روز حماسه سياسي خلق كرده و به رهنمودهاي مقام معظم رهبري لبيك گفتند.

در ادامه اين همايش حجت الاسلام محمد نودهي، كارشناس ارشد علوم تربيتي گفت: به حجاب نگاهي درون ديني و درون گرايي داريم و اين موجب مي شود تا به ورطه بدبيني بيفتيم كه بدحجابي دارد فراگير مي شود.

وي افزود: اما با نگاه برون ديني و برون گرايي مي بينيم حجاب در حال فراگير شدن در دنياست.

نودهي ادامه داد: با توجه به تعاريف امام خميني(ره) از زن مي توان گفت همه جامعه ما را زنان تشكيل مي دهند چرا كه نيمي از جميعيت زنان هستند و نيمي ديگر را نيز زنان پرورش داده اند، به گفته امام خميني(ره) انقلاب در سال 42 پيروز نشد زيرا زنان در آن حضور نداشتند.

وي اذعان داشت: اين نگاه تمدني بايد در جامعه ايجاد شود و در تمدن آنگلوساكسون ها به زن نگاه ابزاري و وسيله اي مي شود و نگاه خصوصي و معشوقي وجود ندارد درحاليكه زن دوست دارد معشوق باشد و در تمدن اسلامي زن معشوق و نمادي از زيبايي خداوند است.

نودهي در ادامه با اشاره به رنگ مشكي چادر به عنوان حجاب برتر گفت: تنها رنگي كه قدرت بلوكه كردن دارد مشكي است، رنگ هايي مثل سفيد و سبز انرژي منفي را از خود عبور مي دهند به همين علت رنگ چادر ها مشكي است.

وي تصريح كرد: متاسفانه نگاه به حجاب نگاه تربيتي نيست و از مهمترين آثار حجاب امنيت، زيبايي و ايجاد طراوت و شادابي براي زن است.

نودهي افزود: در تمدن غرب 60 تا 65 درصد دختران تجربه يك بار تجاوز را دارند، موسيقي نيز در كنار اينكه عمر را كاهش مي دهد رابطه مستقيم با بدحجابي دارد.