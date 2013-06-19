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۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۱۶:۵۵

حجت الاسلام ولی نژاد:

حجاب هویت ایرانیان است

حجاب هویت ایرانیان است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبليغات اسلامي استان گلستان گفت: حجاب هويت، آرمان و شاخص ایرانیان است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله ولي نژاد بعد از ظهر چهارشنبه در همايش جوان، هويت ديني حجاب و عفاف گفت: هويت اساس زندگي بشر، هويت ديني نيز هويت ماست.
 
وي ضمن تبريك اعياد شعبانيه و راهيابي تيم ملي فوتبال ايران به جام جهاني گفت: هر ملتي كه هويتش را از دست ندهد مي تواند كشورش را بسازد، ما در 8 سال دفاع مقدس بسياري از سرمايه هاي خود را از دست داديم اما با حفظ هويت توانستيم كشور را دوباره بسازيم.
 
ولي نژاد افزود: جوان سرمايه اجتماع است و سرمايه جوان نيز جواني است، هيچ جامعه اي بدون جوان به پيروزي، پيشرفت علمي و صنعتي و توليد و توسعه نمي رسد.
 
وي اذعان داشت: جوان بايد قدر جواني را بداند و از آن به موقع و درست استفاده كند چرا كه با از دست رفتن جواني اين سرمايه ديگر باز نمي گردد.
 
ولي نژاد با اشاره به حماسه سياسي مردم در روز 24 خرداد گفت: مردم در اين روز حماسه سياسي  خلق كرده و به رهنمودهاي مقام معظم رهبري لبيك گفتند.
 
در ادامه اين همايش حجت الاسلام محمد نودهي، كارشناس ارشد علوم تربيتي گفت: به حجاب نگاهي درون ديني و درون گرايي داريم و اين موجب مي شود تا به ورطه بدبيني بيفتيم كه بدحجابي دارد فراگير مي شود.
 
وي افزود: اما با نگاه برون ديني و برون گرايي مي بينيم حجاب در حال فراگير شدن در دنياست.
 
نودهي ادامه داد: با توجه به تعاريف امام خميني(ره) از زن مي توان گفت همه جامعه ما را زنان تشكيل مي دهند چرا كه نيمي از جميعيت زنان هستند و نيمي ديگر را نيز زنان پرورش داده اند، به گفته امام خميني(ره) انقلاب در سال 42 پيروز نشد زيرا زنان در آن حضور نداشتند.
 
وي اذعان داشت: اين نگاه تمدني بايد در جامعه ايجاد شود و در تمدن آنگلوساكسون ها به زن نگاه ابزاري و وسيله اي مي شود و نگاه خصوصي و معشوقي وجود ندارد درحاليكه زن دوست دارد معشوق باشد و در تمدن اسلامي زن معشوق و نمادي از زيبايي خداوند است.
 
نودهي در ادامه با اشاره به رنگ مشكي چادر به عنوان حجاب برتر گفت: تنها رنگي كه قدرت بلوكه كردن دارد مشكي است، رنگ هايي مثل سفيد و سبز انرژي منفي را از خود عبور مي دهند به همين علت رنگ چادر ها مشكي است.
 
وي تصريح كرد: متاسفانه نگاه به حجاب نگاه تربيتي نيست و از مهمترين آثار حجاب امنيت، زيبايي و ايجاد طراوت و شادابي براي زن است.
 
نودهي افزود: در تمدن غرب 60 تا 65 درصد دختران تجربه يك بار تجاوز را دارند، موسيقي نيز در كنار اينكه عمر را كاهش مي دهد رابطه مستقيم با بدحجابي دارد.
کد مطلب 2080436

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