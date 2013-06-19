61 درصد معاملات بورس امروز همدان مربوط به فروش سهام است

عباس صمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در معاملات امروز چهارشنبه در بورس منطقه‌اي همدان، تعداد شش میلیون و 989 هزار و 676 سهم به ارزش 38 میلیارد و 569 ميليون و 705 هزار و 988 ريال دادوستد شد.

مدیر بورس منطقه ای همدان افزود: 39 درصد معاملات امروز مربوط به خريد سهام و 61 درصد آن مربوط به فروش سهام بوده است.

وی همچنین گفت: اين تعداد سهام متعلق به 83 شركت است و امروز 13 كد معاملاتي جديد در تالار همدان ايجاد شد.

مدیر بورس منطقه ای همدان در پایان عنوان داشت: شاخص کل امروز به 48 هزار و 917 واحد رسيد، كه در مقايسه با روز گذشته، 134 واحد افزایش يافت.