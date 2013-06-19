یارانه دارو به بیماران پرداخت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عباس حاجیآخوندی به تشریح راهکارهای پیش رو و اقدامات وزارت بهداشت برای جبران افزایش قیمت داروهای گرانقیمت ناشی از تغییر نرخ ارز از مرجع به مبادلهای پرداخت و از واریز یارانه دارو به حساب خانوار خبر داد.
وی درباره راهکارهای جبران افزایش قیمت دارو در قبال تغییر نرخ ارز، افزود: دولت یک اعتبار 2200 میلیارد تومانی را در سال گذشته وعده داده بود که از سوی مجلس نیز مصوب شد.
حاجی آخوندی در پاسخ به اینکه آیا این اعتبار به بیمهها یا شرکتهای دارویی تحویل میشود، گفت: این یارانه را در اختیار بیمهها نمیگذاریم. زیرا سازمانهای بیمهگر برای هر بیمه شده ضریبی از دولت میگیرند و تعرفهشان افزوده شده است.
رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: متناسب با قیمت تعرفهها، برای بیمه ایجاد هزینه کردهایم و افزون بر آن را خودمان به بیماران باز میگردانیم.
وی در پاسخ به اینکه آیا این اعتبار از طریق کارتهای هوشمند تحویل دارو که پیش از این وعده داده شده بود، به بیماران بازمیگردد، گفت: کارت هوشمندی نخواهد بود و معتقد به کارت هوشمند نیستیم. بنا نیست هزار کارت برای هزار خدمت صادر شود.
معاون وزیر بهداشت افزود: تمام خانوادهها یک شماره و حساب ملی دارند که یارانه هم به آن واریز میشود، این مابهالتفاوت قیمت دارو هم به همین حساب خانوار واریز میشود.
حاجیآخوندی در توضیح جزئیات این روند اظهار داشت: داروخانه بابت دارویی که بیمار دریافت کرده گواهی صادر میکند که بر اساس آن مبلغی از قیمت دارو به حساب خانوار واریز میشود
وی درباره نتایج پایلوت این طرح نیز گفت: در استان یزد این کار را انجام دادیم که موفقیتآمیز بود. سامانهای طراحی شده که بیماران به آن مراجعه و ثبتنام میکنند. بیماران خاص باید مشخص کنند دارویشان به کدام داروخانه ارسال شود. سپس آنها میتوانند به همان داروخانه مراجعه و دارویشان را دریافت کنند.
به گفته رئیس سازمان غذا و دارو البته چون بیماران خاص را میشناسیم، ممکن است اگر بتوانیم زودتر اعتبار بگیریم، با رصد اینکه وضعیت چگونه است در ابتدای امر پول دارو را به حسابشان واریز کنیم که گرفتار نشوند.
وی در ادامه خبر داد: ممکن است طرح کارشناسی دیگری به منظور جبران مابهالتفاوت نرخ ارز تامینی دارو و نحوه هزینهکرد اعتبار 2200 میلیارد تومانی تصویب و اجرا شود. در این صورت هدف اصلی کاهش چشمگیر فشار بر مصرف کنندگان داروهای گرانقیمت است.
رئیس سازمان غذا و دارو گفت: بحث دیگری هم پیرامون توزیع داروهای خاص به همه داروخانهها مطرح است تا مردم برای رفتن به داروخانههای ویژه دچار مشقت نشوند که البته هنوز کارشناسی نشده است.
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