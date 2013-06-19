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۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۱۷:۵۷

در واکنش به فتاوای تکفیری صورت گرفت؛

هشدار ولیعهد سابق اردن درباره خطرات فتنه طایفه ای علیه امت اسلامی

هشدار ولیعهد سابق اردن درباره خطرات فتنه طایفه ای علیه امت اسلامی

ولیعهد سابق اردن و عموی ملک عبدالله دوم درباره خطرات فتنه طایفه ای ، فتواهای تحریک آمیز و نقش مخرب آن علیه امت اسلامی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، حسن بن طلال گفت: عقلای امت اسلامی، سیاستمداران، متفکران و روشنفکران باید به نقش اصلی خود در پر رنگ کردن ارزشهای مسامحه، احترام متقابل و همزیستی مشترک عمل کنند.

وی افزود: ما با نگرانی اختلافات میان امت اسلامی را دنبال می کنیم.دعوتهای فتنه افکنانه سبب تضعیف امت اسلامی می شود و درگیری ها را میان پیروان مذاهب اسلامی به وجود می آورد.

حسن بن طلال بیان کرد: خشونت بر گفتگوی سازنده فائق آمده است و رحمت و مهربانی جای خود را به افراطی گرایی، قساوت، تعصب و تشتت داده است.

وی افزود: اظهارات متوالی و فتواهای خطرناک، امت را تهدید می کند.دعوت های بغض آلود، تکفیری، کینه ورزی و انتقام بافت اجتماعی و ملی را در حال حاضر و آینده در معرض تهدید قرار می دهد و این با اصول اسلامی و اخلاقی مغایرت دارد.وحدت و حکمت فراموش شده است.

کد مطلب 2080439

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