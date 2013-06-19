هشدار ولیعهد سابق اردن درباره خطرات فتنه طایفه ای علیه امت اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، حسن بن طلال گفت: عقلای امت اسلامی، سیاستمداران، متفکران و روشنفکران باید به نقش اصلی خود در پر رنگ کردن ارزشهای مسامحه، احترام متقابل و همزیستی مشترک عمل کنند.

وی افزود: ما با نگرانی اختلافات میان امت اسلامی را دنبال می کنیم.دعوتهای فتنه افکنانه سبب تضعیف امت اسلامی می شود و درگیری ها را میان پیروان مذاهب اسلامی به وجود می آورد.

حسن بن طلال بیان کرد: خشونت بر گفتگوی سازنده فائق آمده است و رحمت و مهربانی جای خود را به افراطی گرایی، قساوت، تعصب و تشتت داده است.

وی افزود: اظهارات متوالی و فتواهای خطرناک، امت را تهدید می کند.دعوت های بغض آلود، تکفیری، کینه ورزی و انتقام بافت اجتماعی و ملی را در حال حاضر و آینده در معرض تهدید قرار می دهد و این با اصول اسلامی و اخلاقی مغایرت دارد.وحدت و حکمت فراموش شده است.