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۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۱۶:۵۹

بهرامی:

100 واحد تولیدی گلستان دارای برند جهانی هستند

100 واحد تولیدی گلستان دارای برند جهانی هستند

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس خانه صنعت و معدن گلستان گفت: درحال حاضر در استان 100 واحد تولیدی داریم که دارای برند کشوری و جهانی هستند و 60 واحد نیز برای مطرح شدن به عنوان صنعتگر و تولید کننده نمونه به وزارت و خانه صنعت و معدن کشور معرفی شده اند تا سهمی برای استان داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، رمضان بهرامی بعداز ظهر چهارشنبه استان در نشست خبری به مناسبت گرامی داشت روز ملی صنعت و معدن اظهار کرد: همه باید برای ظهور حماسه اقتصادی عزم خود را جزم کنیم چراکه این حماسه با کلام محقق نمی شود و ایرانی بودن رویه جنگیدن می خواهد و همه در بخش خصوصی، دولتی باید در کنار هم تلاش کنند و اصحاب رسانه نیز با رصد راهبردها و گوشزد کردن اشتباهات به محقق شدن شعار حماسه اقتصادی کمک کنند.
 
بهرامی گفت: درحال حاضر همدلی و تعاملی بین بخش خصوصی و دولتی برای استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های استان ایجاد شده است و در آینده روزهای خوبی برای صنعت پیش بینی می شود.
 
وی بیان کرد: روز ملی صنعت و معدن 10 تیرماه است و در گلستان نیز به تبعیت از کشور جلسات متعددی به منظور چگونگی برگزاری این روز تشکیل شده و ارزیابی های زیادی از واحدهای فعال انجام شده و در روزهای 10 الی 12 تیرماه بعد از برگزاری جشن روز ملی صنعت و معدن در تهران در استان گلستان و گرگان نیز با حضور بخش خصوصی، دولتی و صاحبان صنایع و مهمانانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت جشنی برگزار خواهد شد و در این جشن از کسانی که امسال به عنوان کاندیدا مطرح شدند تقدیر خواهیم داشت. 
 
بهرامی افزود: سال گذشته سال خوبی برای حوزه تولید نبود، استان گلستان 6 درصد کل صادرات مواد لبنی کشور را داشته و این امر نشان دهنده اینست که استان کم بضاعتی نیست و توانمندی صنایع 85 تا 90 درصد مربوط به صنایع استان است که جای حمایت دارد.
 
وی گفت: برنامه جشن امسال متفاوت از سال های گذشته است و ما به دنبال آن هستیم که از این جشن ملی خروجی مناسبی داشته باشیم تا جایگاه صنعت در گذشته و آینده را مشخص و ارائه کنیم.
 
وی خاطر نشان کرد: با تدوین برنامه مدون و بومی سازی مشکلات صنعت استان تاحدی حل شده و این مهم راه برون رفت از مشکلات را تسهیل کرده است.
 
رئیس خانه صنعت و معدن استان با تاکید بر نقش موثر بخش خصوصی در صنعت تصریح کرد: در این سال ها بخش خصوصی به ندرت به رسمیت شناخته شده است، بخش خصوصی فکر و خواسته های فقیرانه ندارد بلکه دارای کرامت بالایی بوده و در توانمندسازی صنایع بسیار موثر است.
 
رمضان بهرامی ادامه داد: به رسمیت شناختن بخش خصوصی در برخی استان ها بی نظیر است که باید از این فرصت برای ارتقا واقعی جایگاه صنعت استان استفاده کنیم.
کد مطلب 2080442

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