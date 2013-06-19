100 واحد تولیدی گلستان دارای برند جهانی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، رمضان بهرامی بعداز ظهر چهارشنبه استان در نشست خبری به مناسبت گرامی داشت روز ملی صنعت و معدن اظهار کرد: همه باید برای ظهور حماسه اقتصادی عزم خود را جزم کنیم چراکه این حماسه با کلام محقق نمی شود و ایرانی بودن رویه جنگیدن می خواهد و همه در بخش خصوصی، دولتی باید در کنار هم تلاش کنند و اصحاب رسانه نیز با رصد راهبردها و گوشزد کردن اشتباهات به محقق شدن شعار حماسه اقتصادی کمک کنند.

بهرامی گفت: درحال حاضر همدلی و تعاملی بین بخش خصوصی و دولتی برای استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های استان ایجاد شده است و در آینده روزهای خوبی برای صنعت پیش بینی می شود.

وی بیان کرد: روز ملی صنعت و معدن 10 تیرماه است و در گلستان نیز به تبعیت از کشور جلسات متعددی به منظور چگونگی برگزاری این روز تشکیل شده و ارزیابی های زیادی از واحدهای فعال انجام شده و در روزهای 10 الی 12 تیرماه بعد از برگزاری جشن روز ملی صنعت و معدن در تهران در استان گلستان و گرگان نیز با حضور بخش خصوصی، دولتی و صاحبان صنایع و مهمانانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت جشنی برگزار خواهد شد و در این جشن از کسانی که امسال به عنوان کاندیدا مطرح شدند تقدیر خواهیم داشت.

بهرامی افزود: سال گذشته سال خوبی برای حوزه تولید نبود، استان گلستان 6 درصد کل صادرات مواد لبنی کشور را داشته و این امر نشان دهنده اینست که استان کم بضاعتی نیست و توانمندی صنایع 85 تا 90 درصد مربوط به صنایع استان است که جای حمایت دارد.

وی گفت: برنامه جشن امسال متفاوت از سال های گذشته است و ما به دنبال آن هستیم که از این جشن ملی خروجی مناسبی داشته باشیم تا جایگاه صنعت در گذشته و آینده را مشخص و ارائه کنیم.

وی خاطر نشان کرد: با تدوین برنامه مدون و بومی سازی مشکلات صنعت استان تاحدی حل شده و این مهم راه برون رفت از مشکلات را تسهیل کرده است.

رئیس خانه صنعت و معدن استان با تاکید بر نقش موثر بخش خصوصی در صنعت تصریح کرد: در این سال ها بخش خصوصی به ندرت به رسمیت شناخته شده است، بخش خصوصی فکر و خواسته های فقیرانه ندارد بلکه دارای کرامت بالایی بوده و در توانمندسازی صنایع بسیار موثر است.

رمضان بهرامی ادامه داد: به رسمیت شناختن بخش خصوصی در برخی استان ها بی نظیر است که باید از این فرصت برای ارتقا واقعی جایگاه صنعت استان استفاده کنیم.