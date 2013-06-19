ساخت استادیوم اختصاصی گسترش فولاد اولین گام برای توسعه پایدار بود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا سمندر ظهر چهارشنبه پس از بازدید سید محمد شروین اسبقیان مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجانشرقی از مجموعه ورزشی و استادیوم باشگاه فرهنگی ورزشی گسترش فولاد تبریز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اولين قدم براي رسيدن به توسعه پايدار بستر سازي است و از اين رو مدیریت باشگاه مصمم شد تا رسالت توسعه اماكن ورزشي را به همراه سرمايه گذاري روي نيروي انساني در دستور كار خود قرار دهد.



وی ادامه داد: باشگاه گسترش فولاد قدم به قدم و با در نظر گرفتن ميزان رويكرد علاقه مندان و ورزشكاران و بر اساس تعريف نيازهاي حرفه اي در رشته فوتبال به تجهيز و فراهم آوري كامل براي بهره برداري از يك استاديوم فوتبال پرداخته است.



سمندر تصریح کرد : استاديوم اختصاصي موسسه فرهنگي ورزشي گسترش فولاد تبريز در اواخر سال 1389 در مساحتی بالغ بر پنج هكتار كلنگ زني شد و فاز اول اين مجموعه با گنجايش 2000 صندلي ويژه تماشاگران ، زمين چمن جهت برگزاري مسابقات ، رختكن و اتاق داوران و پزشكان به بهره برداري رسيد.



وی افزود: در سال 90 نیز طي يك برنامه مدون فاز دوم استاديوم اختصاصي گسترش فولاد مطابق با استانداردهاي بين المللي آغاز و اين فاز با بهينه سازي زمين چمن شروع شد كه براي اولين بار در استان آذربايجان شرقي سيستم زه كشي و آبياري اتوماتيك توسط متخصصان بومي استان در اين استاديوم به اجرا در آمد.



مدیرعامل باشگاه گسترش فولاد تصریح کرد: از نكات جالب توجه اين مجموعه ساختمان VIP مي باشد كه در مساحتي به متراژ 400 متر مربع در دو طبقه با طراحي زيباي داخلي و نماي كامپوزيتي مطابق با آخرين متد روز و برگرفته شده از نمونه هاي استاندارد ساخته شده است.



وی در خصوص اهداف آتی جهت توسعه این ورزشگاه گفت :طراحي و ساخت پاركينگ و جاده اختصاصي ويژه ورود و خروج تيم هاي ميهمان و ميزبان و داوران و ميهمانان ويژه ، ساخت پاركينگ جهت تماشاگران فهيم و خونگرم استان آذربايجان شرقي (بومي) ، ساخت سردرب مجهز با نام و آرم باشگاه مطابق با استانداردهاي طراحي پيشرفته، تامين سيستم روشنايي در چهار نقطه زمين چمن در چهار لايت كاور بر اساس استانداردهاي AFC، سيستم روشنايي كل مجموعه با آخرين فن آوري هاي نوين ، طراحي و ساخت چمن مصنوعي طراحي و ساخت ساختمان اداري، استخر و سونا، سالن فوتسال، مهمانسرا، سالن بدنسازي از اهم ديگر برنامه هاي آتي موسسه فرهنگي ورزشي گسترش فولاد تبريز مي باشد.