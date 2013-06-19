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۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۱۷:۱۲

از سوی هیئت هندبال اصفهان

مسابقات هندبال نونهالان جام "حماسه سوم خرداد" برگزار می‌شود

مسابقات هندبال نونهالان جام "حماسه سوم خرداد" برگزار می‌شود

اصفهان – خبرگزاری مهر: مسابقات هندبال نونهالان جام "حماسه سوم خرداد"‌ از سوی هیئت هندبال اصفهان، در این استان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت هندبال استان اصفهان به مناسبت گرامیداشت حماسه سوم خرداد به برگزاری مسابقات هندبال در رده نو نهالال استان اقدام داشته است و بر همین اساس ابتدا بانوان نونهال هندبال استان اصفهان در قالب 10 تیم به رقابت پرداختند.

در پایان این رقابت‌ها، تیم های شهرستان اصفهان، کانون نجف آباد، کانون پیشگامان الف و کانون سجادی به ترتیب مقام های اول تا چهارم را از آن خود کردند.

همچنین از روز شنبه اول تیر نیز نونهالان پسر هندبال استان اصفهان آغاز به فعالیت خواهند داشت به این ترتیب که 12 تیم شرکت کننده به مدت یک هفته از ساعت 15 و در هر روز 4دیدار انجام خواهند داد.

محل برگزاری مسابقات نیز سالن ورزشگاه سجادی، خانه هندبال استان اصفهان می باشد.

بنا به گفته انیس مرتضوی، نایب رئیس هیئت هندبال این مسابقات اگرچه تشویقی و در رده نونهالان بوده است لیکن طبق مقررات  مسابقات لیگ قوانین اعمال شده و هم چنین برای تمامی بازیکنان شرکت کننده آی-دی کارت این مسابقات صادر شده است.

 

 

کد مطلب 2080449

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