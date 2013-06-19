اخلاق و مدارا؛ اساس استواری خانواده

به گزارش خبرگزاری مهر، در پيوند دختر و پسر با يكديگر عوامل متعددي دخالت دارند. نياز به انس و الفت و مهر و محبت، تمايل به بقا و استمرار نسل و ارضاي تمايلات جنسي همه از عواملي هستند كه اساس زندگي خانوادگي را تشكيل مي دهند. بدون ترديد پس از بازگشت مدت زماني از آغاز ازدواج مسائلي بين زن و مرد بوجود مي آيد كه پيوند آن دو نفر را با يكديگر كمي دچار تزلزل مي سازد و در نتيجه سردي و نقار جايگزين صفا و صميميت اوليه مي گردد. اما اگر زن و شوهر مقيد به اصول اخلاقي كه منبعث از ايمان به خداوند متعال است باشند، به جاي برخورد با سردي و بي تفاوتي، كماكان صفا و صميميت ميان آن دو تا پايان عمر استمرار خواهد يافت.

در اغلب ازدواج ها با اينكه دختران و پسران تلاش مي كنند اصل كفويت و همانندي را درباره يكديگر رعايت كنند، با اين وجود پس از ازدواج در مي يابند كه اصلا وجه اشتراكي بين آنها موجود نيست و يا به طور نسبي با يكديگر مطابقت دارند. بديهي است كه برخورد با اين واقعيت يك امر طبيعي است، زيرا رشد دختر و پسر در دو محيط مختلف، با ويژگي هاي وراثتي گوناگون، برخورداري از روشهاي تربيتي متفاوت و ساير عوامل اختلافي كه ذكر آنها در اينجه ضرورت ندارد،موجب مي گردد كه پس از مدتي زن و شوهر احساس كنند با همديگر بسيار متفاوت هستند. به عنوان مثال زن اجتماعي و مرد منزوي يا يكي دقيق و ديگري سهل انگاراست واضح است كه همين عوامل اختلافي از نظر سليقه ها و منشها زمينه را براي بروزاختلافات بين زن و مرد فراهم مي آورد.

زن و شوهر عاقل و واقع گرا اگر متخلق به اصول اخلاقي باشند، با تحمل و شكيبايي و اغماض و چشم پوشي از خطاهاي يكديگر مي توانند صفا و صميميت گذشته را كماكان حفظ كنند. زن ومرد در مي يابند كه هيچ كدام از آنان عاري از عيب و نقص نيست و اين درك موجب مي شود كه با يكديگر به سازش و سازگاري بپردازند و هرگز در برابر هم نايستند. رسول خدا(ص) در فرازي می فرمایند: سازگاري با مردم نيمي از ايمان است و سازگاري با مردم و تحمل سختي ها و دشواري هاي آنان نيمي از زندگي و حيات است؛ به بيان ديگر اگر سازگاري از بين برود، نام و نشاني از زندگي و حيات به چشم نخواهد خورد و همه افراد گرفتار خصومت و دشمني با يكديگر خواهند بود.

نكته ديگري كه رعايت اصول خلاقي را در محيط خانوادگي ضروري مي سازد اين است كه زندگي مشترك همانند مسافرات از نقطه اي به نقطه ديگر است و همان گونه كه در مسافرت سر بالايي و سرازيري باريك و خطرناك وجود دارد، در زندگي خانوادگي نيز گاهي دشواري ها و شدائد گوناگوني از قبيل فقر و بيماري و غيره پيش مي آيد و اركان خانواده را دچار تزلزل مي كند، البته بايد اعتراف كرد كه در چنين مواقعي حفظ صفا و صميميت بين زن و مرد كاري دشوار و صعب است و جز در پرتو اخلاق راستين نمي توان شادابي و نشاط خانوادگي را حفظ كرد.

امام سجاد(ع) در روايتي می فرمایند: چهار روحيه است كه هر كه آنها را دارا باشد در روز رستاخيز، پروردگار متعال از ديدار او خرسند و خشنود مي گردد. ايشان روحيه چهارم را اين گونه توصيف نمودند؛ يعني مردي كه با همسرش رفتاري ملايم و نيكو داشته باشد و در برابر مشكلات او صبر و شكيبايي كند.

همه واقف هستيم كه رمزپيروزي و موفقيت رسول اكرم(ص در نشر فرهنگ اسلامي و توسعه و گسترش آن، اخلاق كريمانه آن حضرت بود، به طوري كه خداوند متعال به پيامبر مي فرمايد: اگر كمي تندي و غلضت داشتي هر آينه همه مردم از اطراف تو پراكنده مي شدند. بنابراين عامل پيوند و صمميت بيشتر عمل به اصول اخلاقي است.

با بررسي و مطالعه اديان الهي به اين واقعيت پي مي بريم كه روح و جوهر همه اديان تخلق انسانها به اصول انساني و اخلاقي بوده است. اسلام نيز همانند ساير اديان الهي با دستورهاي خود در اين مسير حركت مي كند كه روحيات انساني و اخلاقي را كه به طور فطري در اعماق جان و روان انسانها به وديعت نهاده شده است شكوفا سازد.

خانواده ها بايد توجه داشته باشند كه اولين مدرسه كودكان محيط خانوادگي است و اولين معلمان اين مدرسه پدران و مادران هستند همه كودكان با سرمايه هاي فطري و خداداد متولد مي شوند و با هيچ نوع انحراف و كژي آشنايي ندارند و اولين نهادي كه سبب انحرافات روحيات فطري كودكان مي گردد محيط خانوادگي است؛ همان گونه كه مي تواند موجب رشد و تعالي آنان شود. با توجه به اين نكته در مي يابيم خانواده اي كه فاقد صلاحيت اخلاقي است، بزرگترين ضرر و زيان را متوجه كودكان معصوم و بي گناه مي سازد و ابتدا بايد پدران و مادران متخلق به اصول اخلاقي گردند و پس از آن صاحب فرزند شوند.

در نتيجه در عصر زندگي ماشيني لطمه اي كه به كانون خانوادگي خورده اين است كه زنان و مردان در محيط شغلي و كاري با همگان به خوشي و ملايمت و اخلاق نيكو برخورد مي كنند، ولي يك صدم اين تواضع و مهرباني را در محيط خانوادگي در ارتباط با همسر و فرزندان خود ابراز نمي دارند. و اين بي توجهي،بي توجهي مي آورد، چنانكه مهر ورزيدن هم محبت را گسترش مي دهد. فراموش نكنيم كه دو سنگ آتش زا با فاصله گرفتن از يكديگرهرگز نمي توانند نور و حرارت توليد كنند.