امحاء 1100 کیلوگرم مواد مخدر در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مرادی ظهر چهارشنبه در نشست خبری بمناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: 170 کشور دنیا با این بلایای خانمان سوز دست وپنجه نرم می کنند.

وی با اعلام اینکه بیش از 250 میلیون نفر جمعیت جهان حداقل یک بار مواد مخدر مصرف کرده اند، افزود: بیش از 10 میلیون نفرقاچاق چیان مواد مخدردر دنیا سالیانه 500 تا 600 میلیارد دلار سود اقتصادی از قاچاق مواد مخدر دارند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان با بیان اینکه امروزه در دنیا مصرف مواد مخدر از حالت سنتی به صنعتی تبدیل شده است، یاداور شد: روزانه 10 نفر در دنیا به دلیل مصرف مواد مخدر جان خود ر ا ازدست می دهند.

مرادی افزود: از لحاظ اقتصادی سالیانه 10 هزار میلیارد تومان هزینه و خسارت برای امر مواد مخدر به اقتصاد کشورما تحمیل می شود.

وی گفت: تاکنون سه هزارو 700 نفر در راه مبارزه با مواد مخدر به درجه رفیع شهادت نائل شده و 12 هزار نفر دیگر نیز مجروع شدند.

مرادی ازفعالیت 43 کمپ ترک اعتیاد در مازندران خبر داد وگفت: در اینده نزدیک برای 28 مرکز اقامتی ترک اعتیاد مجوز صادر می شود.

وی از فعالیت هفت مرکز دی آی سی در استان خبر داد وگفت: یسک مرکز دی آی سی ویژه بانوان در ساری فعالیت می کند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران با بیان اینکه 35 کمپ غیر مجاز در استان فعال هستند، اظهار داشت: تاکنون 31 کمپ و مراکز اقامتی ترک اعتیاد پلمپ شد.

وی بیان داشت: در سال گذشته هزارو 478 کیلیوگرم انواع مواد مخدر در استان کشف و ضبط شد .

وی با بیان اینکه روزانه دو نفر بر اثر جرایم مواد مخدردر استان دستگیر و تحویل مراجع قضایی می شوند، افزود: 26 درصد زندانیان مازندران در ارتباط با جرائم مواد مخدر هستند.

مرادی از افتتاح مرکز کاهش آسیب درمانی در روستای قاجارخیل ساری با حضور وزیر کشور در هفته مبارزه با مواد مخدر خبر داد وگفت: بریا تکمیل این پروزه سه میلیارد تومان هزینه شد

شماره تلفن 09628 راهنمایی، مشاوره تلفنی در زمینه پیشگیری و درمان اعتیاد در طول شبانه روز پاسخگو است.