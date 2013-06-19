110 طرح صنعتی گلستان بالای 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله وفایی بعداز ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران ادامه داد: درحال حاضر 23 پروانه بهره برداری صادر کرده و 16 واحد در حال بهره برداری است که در مجموع 39 مجموعه از 110 واحد را به بهره برداری می رسانیم تا سهم خود را در حماسه اقتصادی ایفا کنیم.

وی گفت: حرکت کلی و عمومی سازمان بر این مبنا قرار دارد که امور به صورت کلی به بخش خصوصی واگذار شده و از همه ظرفیت های بخش خصوصی استفاده شود و ما نیز به دنبال استفاده از سرمایه های بخش خصوصی هستیم و خصوصی سازی به نوعی واگذاری کارهای مردم به خودشان است که مهمترین برنامه ما است.

یدالله وفایی گفت: در بخش احداث واحدهای تولیدی سال گذشته سال بسیار سختی برای واحدهای تولیدی بود و با همت و عزم مدیران واحدها علی رغم همه سختی هایی که اتفاق افتاده بود واحدهای تولیدی این شرایط سخت را گذراندند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت های منابع اولویت های سازمان صنعت و معدن در سال 92 فعال سازی واحدهای تولیدی است که بتوانیم نیاز به واردات مواد اولیه را کاهش دهیم، ایجاد و توسعه واحدهای صادرات گرا که مبنای آن ها صادرات باشد نیز از دیگر کارهای سازمان است.

وی افزود: در سال گذشته حدود 350 میلیون دلار صادرات داشتیم و ظرفیت های استان در صنایع و واحدهای تولیدی بیش از این توان است و استفاده از همه ظرفیت ها برای افزایش صادرات در دستور کار است.

وفایی در خصوص معادن استان گفت: در پایان سال 91 به واسطه مصوبه دولت ستاد اجرایی معدن در استان تشکیل و فعال شد و استان ما از جهت داشتن معادن در بعضی از قسمت ها در کشور و دنیا منحصر به فرد و در برخی نیز کم نظیر است.

وی ادامه داد: گلستان تنها استانی است که دارای معادن ید بوده و این معادن در تعداد معدودی از کشورهای دنیا وجود دارد از نظر معادن صدف کوهی نیز معادن استان به لحاظ غنا و ذخیره در کشور بی نظیر است در بخش های دیگر مانند زغال سنگ نیز وضعیت مطلوبی دارد و استفاده از این ظرفیت ها در دستور کار جدی قرار گرفته است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان بیان کرد: حرکت در مسیر برنامه توسعه 5 ساله و برنامه ایران 1404 از جمله اهداف سازمان بوده و با انجام وظایف مقرر شده در این سندها به دنبال ارتقا صنعت استان و در نتیجه ارتقا درآمد سرانه مردم و افزایش سهم صنعت هستیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان درباره طرح تنظیم بازار گفت: تمام تلاش سازمان این است که با اولویت وجود همه کالاها در دست مردم تنظیم بازار و پرهیز از گران فروشی کالاها را در اختیار همه شهروندان قرار دهند.

یدالله وفایی افزود: قیمت برخی از اقلام و کالاها به دلیل تغییر در نرخ ارز تغییراتی داشته و ما با استفاده از ظرفیت های استان به دنبال آن هستیم که کمترین تغییرات را در سطح جامعه شاهد باشیم به گونه ای که تولید کننده و مصرف کننده هر دو راضی باشند.

وی بیان کرد: با برگزاری نمایشگاه و فروشگاه ها متناسب با ایام مختلف مانند طرح ضیافت و رحمت و مناسبت هایی که احساس می شود به واسطه آن ها میزان خرید مردم افزایش دارد، با کمک تعاونی ها و مجامع خصوصی به دنبال مقابله با گران فروشی و کاهش فشار بر مردم هستیم.