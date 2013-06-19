طرح نشاط معنوی در 117 بقعه و اماکن متبرکه مازندران برگزار می شود

حجت الاسلام ستار علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، هدف از اجرای این طرح را تبدیل بقاع متبركه به قطب فرهنگي، استفاده از ظرفيت طرح اوقات فراغت دانش‌آموزان در تعطيلات تابستاني در جهت بهينه‌سازي اوقات فراغت جوانان و نوجوانان در تابستان با هدف تقويت بنيه اعتقادي، ديني و ارزش‌هاي انقلاب اسلامي، سوق دادن نسل جوان به فعاليت‌هاي قرآني و فرهنگي در آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبركه وبرنامه‌ريزي برنامه‌هاي فرهنگي، آموزشي و تفريحي در فضاي معنوي امامزادگان با شور و نشاط جواني عنوان کرد.

وی درباره اجرای طرح نشاط معنوی در تابستان 91 گفت: این طرح در 117 امامزاده و بقعه متبرکه استان برگزار می‌شود و علاقمندان گروه های سنی ابتدايی، راهنمايی و متوسطه می توانند تا سوم تیر ماه دراین طرح نام نویسی کنند تا در طول این طرح از برنامه‌های قرآنی، اخلاق، احكام و برگزاری برنامه‌های تفريحی، ورزشی و اردویی بهره مند شوند. طرح نشاط معنوی امسال با شورو حال و قوت بیشتری نسبت به سال گذشته در امامزادگان برگزار می شود.

علیزاده افزود: این طرح صرفا در جوار امامزادگان برگزار می شود و با توجه به اهمیت امامزادگان و تبدیل این اماکن به قطب فرهنگی و تاثیر گذاری بقاع بر روحیه افراد بویژه جوانان و نوجوانان از امکانات موجود در این اماکن استفاده خواهد شد تا طرح نشاط معنوی با کیفیت و کمیت خوبی برپا شود.

وی ادامه داد: در اين طرح در آموزش مباحث مختلف از 53 مبلغ اعزامی از قم و 17 دانشجوی علوم قرآنی دانشگاه علوم و معارف قرآن سازمان اوقاف و امور خیریه و 63 مبلغ بومی و ائمه جماعات بقاع متبرکه، 113 مربی خواهرو 82 مربی بومی برادر ویژه کلاسهای قرآنی و فرهنگی نيز استفاده خواهد شد.



