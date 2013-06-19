آغاز طرح تابستانه پلیس راهور در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، رئيس پليس راهنمايي و رانندگي گلستان بعداز ظهر چهارشنبه در حاشیه آغاز این طرح، هدف از اجراي اين طرح را ارتقاء آرامش و امنيت ترافيكي شهروندان و مسافران عنوان كرد و گفت: اين طرح در دو مرحله اجرا خواهد شد.

وي با بیان اینکه این طرح از امروز آغاز شد گفت: مرحله اول اين طرح تا آغاز ماه مبارك رمضان ادامه خواهد داشت.

سرهنگ مهري با بيان اينكه در اين طرح با تخلّفات حادثه ساز به شدت برخورد خواهد شد افزود: موتورسيكلت سواران به عنوان بخش مهمي از چرخه ترافيك بايستي به قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي توجه كنند و هنگام رانندگي حتماً از كلاه ايمني استفاده كنند.

وي 81 درصد كشته شدگان ناشي از تصادفات در سطح شهرهاي استان را موتورسيكلت سواران و عابران پياده دانست و بيان داشت: موتورسيكلت سواران متخلّف از نگاه تيزبين پليس راهنمايي و راننندگي در امان نخواهند بود.

رئيس پليس راهنمايي و رانندگي گلستان آغاز مرحله دو طرح تابستانه پليس راهور را پايان ماه مبارك رمضان عنوان و خاطر نشان كرد: مرحله دوم اين طرح تا پايان شهريور ماه ادامه خواهد داشت.

کشف 22 هزار قلم تجهيزات پزشكي فاقد مجوز در بندرگز

فرمانده انتظامي بندرگز نیز از توقيف خودروي نيسان حامل 22 هزار قلم تجهيزات پزشكي فاقد مجوز خبر داد.

سرهنگ محمود علي فر گفت: مأموران اداره مبارزه با قاچاق كالا پليس آگاهي بندرگز صبح امروز موفق به توقيف دو دستگاه خودروي حامل كالاي قاچاق شدند.

وي گفت: در اين عمليات 22 هزار و 400 قلم تجهيزات پزشكي در بازرسي از يك دستگاه خودروي وانت نيسان كشف شد.

اين مقام انتظامي همچنين گفت: مأموران در ادامه عمليات موفق به كشف 896 عدد البسه و 6 دستگاه وسائل صوتي و تصويري قاچاق شدند.

وي تصريح كرد: در اين عمليات دو نفر دستگير و دو خودرو نيز توقيف و به پاركينگ منتقل شد.