دانشگاه شهیدچمران نقطه تماس پایگاه استنادی علوم با کشورهای عربی

به گزارش خبرنگار مهر، نشست اجرایی کردن مفاد تفاهم نامه امضا شده فی مابین مرکز منطقه ای و ISC با دانشگاه شهید چمران اهواز میان مسئولان این دانشگاه با دکتر جعفر مهراد رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری در محل مرکز منطقه ای برگزار شد و دکتر مهراد با اعلام این خبر افزود: با این نشست دریچه جدیدی بر روی دانشگاه ها باز شده و زمینه های مثبت همکاری با کشور های دیگر بوجود خواهد آمد.

در این جلسه دکتر رنجبر معاون پژوهشی دانشگاه، دکتر حاج کلایی مدیر کل امور پژوهشی و دکتر حیدری رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه چمران گزارشی از عملکرد دانشگاه شهید چمران در خصوص تفاهم نامه امضا شده بیان کردند و اظهار داشتند: از آنجا که وجود مرکز منطقه ای و ISC در دانشگاه شهید چمران باعث اعتبار بخشی بیشتر به این دانشگاه می شود، این دانشگاه نسبت به ایجاد کمیته مشترک همکاری میان مرکز و ISC و دانشگاه شهید چمران اقدام کرده و محل و امکانات لازم برای ایجاد شعبه مرکز در دانشگاه شهید چمران را تعیین کرده است.

دکتر مهراد در ادامه اظهار داشت: یکی از مهمترین موارد این تفاهم نامه تحلیل استنادی انتشارات علمی دانشگاه است و دانشگاه شهید چمران می تواند با استفاده از این اثر، نقاط قوت و ضعف دانشگاه را مشخص کند و در نتیجه باعث توسعه دانشگاه شود. برگزاری کارگاه های آموزشی انتشار مجلات و نگارش مقاله های علمی برای سردبیران نشریات و اساتید و پژوهشگران از دیگر نکات بسیار مهمی است که دانشگاه شهید چمران می تواند از آن بهره لازم را ببرد. علاوه بر این شاخص های ISC بسیار قوی بوده که ثبت اطلاعات آماری و حرکت در این راستا می تواند در تامین اطلاعات مفید و مستند جهت تعیین جایگاه واقعی دانشگاه در نظام رتبه بندی ISC موثر باشد.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در مورد تاسيس شاخه مرکز منطقه ای در دانشگاه شهيد چمران پيشنهاد کرد دو نفر از متخصصان علم اطلاعات يا علوم کامپيوتر از اين دانشگاه می توانند پس از گذراندن دوره دو ماهه در مرکز و آشنايی با پايگاه های اطلاعاتی موجود، در اين شاخه در دانشگاه شهيد چمران فعاليت کنند.

وی گفت: با تاسیس شاخه مرکز منطقه ای در دانشگاه شهيد چمران اهواز، این دانشگاه می تواند خدمات اطلاعات علمی را به تمام دانشگاه های استان ارائه دهد، اما شرط انجام این کار تعهد کارکنانی است که برای تاسیس شاخه معرفی و گمارده می شوند. یقینا صلاحیت این افراد پس از انجام آزمون مشخص خواهد شد. وجود کارکنان حرفه ای با تعهدات اخلاقی در موفقیت شاخه ضروری است.

دکتر مهراد در مورد بند ديگر تفاهم نامه مربوط به انتخاب دانشگاه به عنوان Focal Point پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) برای کشورهای عربی گفت: هر زمان که دانشگاه مايل به برقراری ارتباط با يکی از دانشگاه های کشورهای اسلامی باشد، ISC می تواند به عنوان درگاه ورود آن کشور زمينه های لازم برای برقراری ارتباط را فراهم آورد.

وی از برگزاری نشست گروه D-8 در مرکز و ISC در تاریخ 12 و 13 تیر ماه 1392 خبر داد و گفت: در این نشست معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رؤسای دانشگاه هایی که با ISC تفاهم نامه همکاری امضا کرده اند حضور خواهند داشت.

در ادامه اين جلسه موارد مربوط به چاپ کتاب و نشريات، استفاده از اساتيد ISC و مرکز منطقه ای در تدريس، هدايت پايان نامه ها، انجام طرح های تحقيقاتی مشترک در حوزه های علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و دامپزشکی و بعضی از رشته های علوم اجتماعی مانند مدیریت، حسابداری، اقتصاد و علم اطلاعات و دانش شناسی، پذيرش بورسيه از مرکز و ISC و ساير موارد تفاهم نامه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

دکتر رنجبر معاون آموزشی دانشگاه شهيد چمران اهواز، تفاهم نامه منعقده را نقطه عطفی در تاریخ تحولات و توسعه علمی پژوهشی دانشگاه شهيد چمران اهواز نام برد و اجرای به موقع مفاد تفاهم نامه را هر چه زودتر ضروری دانست و از فراهم آوردن شرایط لازم برای عملیاتی شدن تفاهم نامه، قول مساعدت داد و تشکیل این جلسه را در این راستا خوب و مفید دانست. دکتر رنجبر از چاپ و انتشار 15 نشریه علمی پژوهشی دانشگاه شهيد چمران اهواز توسط مرکز منطقه ای و ISC قدردانی کرد.