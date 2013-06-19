راه اندازي شورای هماهنگی و گسترش فعالیت های قرآنی در كرمانشاه

حجت الاسلام محمد آفتابي در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این شورا با هدف گسترش فعالیت های قرآنی در استان و حمایت همه جانبه از فعالیت های قرآنی به همت معاونت قرآن و عترت وزارت ارشاد راه اندازی می شود.

وی با تاكيد بر گسترش فعاليت هاي هر چه بيشتر قرآني در استان، گفت: كميته امور قرآنی استان‌ها اخيرا به شورای هماهنگی و گسترش فرهنگ قرآنی هر استان تغيير ساختاری داده و در اين تغيير و ارتقای ساختاری دايره وظايف آن نيز گسترده‌تر شده است.

وی ادامه داد: توليد بانك فعالان قرآنی هر استان از مهمترين وظايف اين شوراها است كه می ‌توان هر بخش از اين بانك اطلاعات فعالان قرآنی را با همكاری دستگاه‌های قرآنی هر استان تكميل كرد.

حجت الاسلام آفتابي افزود : اگر بخواهیم فعالیت های قرآنی در استان كرمانشاه که از ظرفیت قرآنی بالایی برخوردار است گسترش یابد موسسات قرآنی و قرآنيان استان باید تعامل نزدیکی با این شورا برقرارکنند، چرا که قرار است تمام برنامه های قرآنی با محوریت موسسات قرآنی و قرآنيان در استان ها اجرا شود.

