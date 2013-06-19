آموزش های فنی و حرفه ای در پایدار سازی مشاغل و توانمندسازی خانواده ها نقش موثری دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا امیری ظهر چهارشنبه در نشست بررسی اشتغال مددجویان کمیته امداد استان افزود: پارسال دو هزار و 173 نفر از دانش آموزان مقطع دبیرستان زیر پوشش از آموزش های فنی و حرفه ای این نهاد بهره مند شدند.

وی اظهارداشت: این آموزش ها به منظور یادگیری فن و حرفه با توجه به علائق، استعداد و نیاز بازار کار به فرزندان مددجو ارائه شده است.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد گیلان همچنین به اهمیت آموزش های فنی و حرفه ای در ایجاد شغل و پایدار سازی مشاغل و توانمندسازی خانواده های زیر پوشش به ویژه ساکنان روستاها اشاره کرد و گفت: سرفصل های آموزش های فنی و حرفه ای بر پایه آموزش های بلند مدت، کوتاه مدت، حرفه آموزی دانش آموزان دبیرستانی، آموزش های استاد شاگردی است.

وی در ادامه از انعقاد قرارداد با مراکز آموزش فنی و حرفه ای، آموزشگاه های بخش خصوصی به منظور بهره مندی مددجویان واجد شرایط از آموزش های فنی و حرفه ای خبر داد و افزود: مددجویان تحت حمایت کمیته امداد گیلان از سنین 15 تا 50 سال از آموزش های رایگان مهارت های فنی و حرفه ای این مراکز بهره مند می شوند.

امیری بیان داشت: پارسال در این زمینه سه هزار و 141 نفر در رشته های مختلف شغلی آموزش دیده و گواهی نامه مهارت دریافت کردند که این میزان نسبت به سال 90 با 88 درصد رشد مواجه بوده است.

وی همچنین با بیان اینکه سال گذشته 9 هزار و 824 نفر از مددجویان از آموزش های فنی و حرفه ای کوتاه مدت بهره مند شدند، اظهارداشت: این آموزش ها برای ارتقای سطح دانش فنی و افزایش بازدهی و مهارت های عمومی کسب و کار و افزایش توانایی های مجریان طرح های خودکفایی بهره مند شده اند که این میزان نسبت به سال 90 ، 307 درصد رشد داشته است.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد گیلان آموزش های استاد شاگردی را به عنوان یکی از روش های آموزش فنی و حرفه ای و مختص فرزندان بازمانده از تحصیل و یا ترک تحصیل عنوان کرد و یادآورشد: بر این اساس شایستگی های مربوط به یک شغل از استادکار به شاگرد در یک دوره ی آموزشی و در محل اشتغال استادکار منتقل می شود که در سال گذشته برای نخستین بار در کمیته امداد استان 117 نفر از این طریق آموزش دیدند.