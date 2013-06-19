رسول خوروش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به امضای قرارداد سپاهان با هادی عقیلی برای فصل آینده اظهار داشت: با عقیلی قرارداد امضا کردیم و او از امروز پنجشنبه در تمرینات تیم فوتبال سپاهان شرکت خواهد کرد.

وی افزود: عقیلی در تمرین عصر امروز تیم سپاهان که از ساعت 18:30 در ورزشگاه فردوس اصفهان برگزار می‌شود حضور خواهد داشت و همراه با سایر بازیکنان تمرین می‌کند.

سرپرست سپاهان به امضای قرارداد باشگاه با علی حمودی اشاره کرد و اضافه کرد: قرار است حمودی نیز از فردا پنجشنبه در تمرینات سپاهان حضور داشته باشد.

گفتنی است سپاهان تا کنون با قاسم دهنوی، رحمان احمدی، ‌علی حمودی، یعقوب کریمی و هادی عقیلی قرارداد امضا کرده است.