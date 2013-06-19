شهروندان سبز مشهدي تقدير شدند/ لوازم بدون استفاده را به سازمان پسماند تحويل دهيد

به گزارش خبرنگار مهر، علی نجفی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار كرد: یکی از اقدامات مثبتی که از سال 89 آغاز شده اجرای طرح جمعآوری لوازم مستعمل شهروندان مشهدی است.
لوازم بدون استفاده را به سازمان پسماند تحويل دهيد
وی افزود: در این طرح که با همکاری موسسات خیریه انجام میشود، شهروندان میتوانند لوازم بدون استفاده خود را به سازمان پسماند تحویل دهند تا از طریق موسسات خیریه به افراد و خانوادههای نیازمند اهدا شود.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد تصریح کرد: در ماههای پایانی سال گذشته 160 قلم اجناس و لوازم مختلف خانگی توسط سازمان مپ شهرداری مشهد جمعآوری و به نیازمندان اهدا شد.
نجفی بیان کرد: با توجه به استقبال شهروندان در این طرح و به منظور تقدیر و تشکر از کسانی که در این زمینه همکاری و در مسیر حفظ محیط زیست گام برداشتهاند، از شهروندان فعال در طرح جمعآوری لوازم مستعمل به عنوان"شهروند سبز" تقدیر شد.
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