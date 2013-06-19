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۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۱۷:۱۴

حجت الاسلام رضایی:

جهاد دانشگاهی به تولید توجه کند

جهاد دانشگاهی به تولید توجه کند

بیرجند – خبرگزاری مهر: امام جمعه بیرجند با اشاره به اینکه دشمن تمام تلاش خود را برای جلوگیری از تولید محصولات در کشور به کار گرفته است، گفت: جهاد دانشگاهی باید به تولید به عنوان یک حلقه مفقود شده توجه ویژه داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی رضایی بیرجند بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس جهاد دانشگاهی استان اظهارکرد: جهاد دانشگاهی محصول اندیشه جهادی فرزندان انقلاب است و تا کنون نیز در تحقق اهداف انقلاب گام های موثری برداشته است.

 وی با بیان اینکه تبدیل جهادهای متعدد به اداره، سازمان و ... یکی از مشکلات جامعه امروزی است، تصریح کرد: جهاد دانشگاهی یکی از مولفه هایی است که خالصانه و مقتدرانه در جامعه کار می کند و باید به آن بیشتر توجه شود.

 وی با بیان اینکه دشمن از علم، فرهنگ و سازندگی مردم ایران در هراس است، عنوان کرد:دشمن تولید داخل را هدف قرار داده و به دنبال است تا کشور نتواند در این زمینه موفق عمل کند.

 وی بیان داشت: دشمن با تولید محصولات مختلف مورد نیاز مردم جامعه؛ نیاز مردم را برطرف می کند و مانع تولید محصول توسط مردم ایران می شود.

حجت الاسلام رضایی افزود: جهاد دانشگاهی باید به تولید به عنوان یک حلقه مفقود شده توجه ویژه داشته باشد.

سرپرست جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی نیز با بیان اینکه رویکرد این نهاد فرهنگی است، افزود: این رویکرد نیازمند دانش خلاقانه است.

هادی ملک آبادی زینی شاخصه اصلی این نهاد را توسعه و زیر سازی علم دانست و افزود: جذب نخبگان و تعامل با دانشگاهیان و فرهیختگان از اهداف اصلی جهاد دانشگاهی در استان خراسان جنوبی خواهد بود.

وی بیان کرد: مرکز خدمات تخصصی گیاهان دارویی نیز به زودی در استان راه اندازی می شود و می تواند منشاء اشتغال برای جوانان استان باشد.

 در این مراسم از خدمات سید روح الله هاشمی رئیس قبلی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی  تقدیر و هادی زینی ملک آباد به عنوان سرپرست جدید منصوب شد.

کد مطلب 2080481

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