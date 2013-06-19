جهاد دانشگاهی به تولید توجه کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی رضایی بیرجند بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس جهاد دانشگاهی استان اظهارکرد: جهاد دانشگاهی محصول اندیشه جهادی فرزندان انقلاب است و تا کنون نیز در تحقق اهداف انقلاب گام های موثری برداشته است.

وی با بیان اینکه تبدیل جهادهای متعدد به اداره، سازمان و ... یکی از مشکلات جامعه امروزی است، تصریح کرد: جهاد دانشگاهی یکی از مولفه هایی است که خالصانه و مقتدرانه در جامعه کار می کند و باید به آن بیشتر توجه شود.

وی با بیان اینکه دشمن از علم، فرهنگ و سازندگی مردم ایران در هراس است، عنوان کرد:دشمن تولید داخل را هدف قرار داده و به دنبال است تا کشور نتواند در این زمینه موفق عمل کند.

وی بیان داشت: دشمن با تولید محصولات مختلف مورد نیاز مردم جامعه؛ نیاز مردم را برطرف می کند و مانع تولید محصول توسط مردم ایران می شود.

حجت الاسلام رضایی افزود: جهاد دانشگاهی باید به تولید به عنوان یک حلقه مفقود شده توجه ویژه داشته باشد.

سرپرست جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی نیز با بیان اینکه رویکرد این نهاد فرهنگی است، افزود: این رویکرد نیازمند دانش خلاقانه است.

هادی ملک آبادی زینی شاخصه اصلی این نهاد را توسعه و زیر سازی علم دانست و افزود: جذب نخبگان و تعامل با دانشگاهیان و فرهیختگان از اهداف اصلی جهاد دانشگاهی در استان خراسان جنوبی خواهد بود.

وی بیان کرد: مرکز خدمات تخصصی گیاهان دارویی نیز به زودی در استان راه اندازی می شود و می تواند منشاء اشتغال برای جوانان استان باشد.

در این مراسم از خدمات سید روح الله هاشمی رئیس قبلی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی تقدیر و هادی زینی ملک آباد به عنوان سرپرست جدید منصوب شد.