ایستگاه ثابت منطقه ای شناسایی سموم در مازندران تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم صالحی فر بعد از ظهر چهارشنبه در نشست کارگروه ارزیابی باقیمانده سموم در محصولات تولیدی کشاورزی و دامی پرمصرف استان در تالار قلم دانشگاه علوم پزشکی مازندران از راه اندازی ایستگاه ثابت منطقه ای سموم بر چگونگی استفاده از مصرف سموم شیمیایی با تمامی تجهیزات در مازندران خبر داد.

وی ظهار داشت: این ایستگاه در سال 92 در ساری،سال 94 در آمل و 96 در نوهر راه اندازی می شود

وی با اشاره به اینکه در گذشته میانگین مصرف سموم کشاورزی در مازندران ۹ برابر میانگین کشوری بود، افزود: در سال‌های جاری این میزان با ۵ برابر میانگین کشوری کاهش پیدا کرده است که این میزان بالا است.

صالحی فر، میانگین مصرف سموم کشاورزی در مازندران را پنج برابر میانگین کشوری عنوان و تصریح کرد: هم اکنون مصرف سموم کشاورزی در مازندران سه هزا و 800 تن است.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مازندران به ارزیابی باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: در این سند موضوع باقیمانده سموم در محصولات پر مصرف نظیر توت فرهنگی،خیار، گوجه، بادمجان و کدو مورد بررسی قرار گرفت.