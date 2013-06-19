دومین نشست مشاوره "خانواده پایدار" در شهرری برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا موسوی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: فرهنگسرای ولاء با مشارکت مجتمع کتابخانه ‌ای شیخ کلینی (ره) در نظر دارد برای دومین بار نشست مشاوره‌ ای سبک زندگی ایرانی اسلامی را با حضور دکتر شاهین فرهنگ در فرهنگسرای ولاء برگزار کند.

وی بیان داشت: در این نشستها موضوعات مختلفی چون آموزش سبک زندگی ایرانی اسلامی، تربیت صحیح فرزندان، نحوه تعامل با کودکان و نوجوانان و چگونگی مواجهه با مشکلات در خانواده مطرح می ‌شود.

رئیس فرهنگسرای ولاء در ادامه اضافه کرد: متأسفانه جامعه ما در عمل و رفتار از سبک زندگی اسلامی بسیار دور هستند این در حالی است که پایین آمدن آمار ازدواج، بالا رفتن آمار طلاق و افزایش زندگیهای مجردی، از مهم ‌ترین تبعات و آسیبهای رواج سبک زندگی غیر اسلامی در کشور است.

وی تصریح کرد: سبک زندگی ایرانی اسلامی بر پایه الگوگیری از سبک زندگی بزرگان و پیشگامان دین مبین اسلام است، افراد جامعه باید تلاش کنند ملاکها و معیارهای زندگی خود را به زندگیهای واقعی ائمه(ع) نزدیک کنند.

موسوی اضافه کرد: متأسفانه جامعه ما روز به روز از سبک ایرانی اسلامی دورتر می ‌شوند، اگر چه نمی ‌توانیم در این زمینه درصدی را اعلام کنیم اما بر اساس شواهد موجود و شرایط جامعه می‌ توان گفت ایرانیان در زندگیهای اجتماعی و خانوادگی خود کمتر از الگوهای دینی تبعیت می‌ کنند.

وی تصریح کرد: در همین راستا دومین دوره نشست مشاوره‌ ای سبک زندگی ایرانی اسلامی روز یکشنبه دوم تیر ماه ساعت 15 و 30 دقیقه در سالن حضرت ولیعصر(عج) فرهنگسرای ولاء برگزار می‌ شود.