اختصاص سه میلیارد تومالن برای برگزاری کنگره سرداران و ده هزار شهید مازندران/ تسریع در احداث پارک موزه

به گزارش خبرنگار مهر، سيد علي اكبر طاهايي عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران به اختصاص هفت ميليارد تومان در سالجاري به پارك موزه دفاع مقدس استان، افزود: سه ميليارد تومان به برگزاري كنگره بزرگداشت سرداران، اميران و ده هزار شهيد مازندران اختصاص يافت.

وی ادامه داد: اختصاص اين 10 ميليارد تومان كمك شاياني به تسريع احداث پارك موزه دفاع مقدس و برگزاري كنگره شهداي استان مي كند كه اميدواريم اين روند در آينده نيز ادامه يابد.

طاهایی بيان داشت: مردم و مسئولان مازندران تلاش می کنند تا با ساخت پارک موزه دفاع مقدس با عنوان ، خاطرات سال های حماسه و عشق و ایثار را مرور کرده، تنها گوشه ای از مجاهدت دلیر مردان خطه سرسبز مازندران را برای احیا و ترویج فرهنگ دفاع مقدس به نمایش بگذارند و ضمن مدد از انفاس قدسیه در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) در جهت اجرای فرامین مقام معظم رهبري سعی خواهند کرد تا برگ زرین دیگری را در تاریخ حماسی سرزمین علویان ثبت و جاودانه کنند.

طاهايي با اشاره به ریشه دار بودن حرکت مردم مازندران در طول انقلاب و دفاع مقدس و دلبستگی آنان به اهل بیت عصمت و طهارت، بر ضرورت حق شناسی از ایثار و فداکاری آنان بویژه شهیدان و ایثارگران و رزمندگان تاکید کرد.

استاندار مازندران گفت: موضوع پارك موزه به عنوان اصلي ترين نماد فرهنگي مازندران، بسيار حائز اهميت است.

طاهایی با اشاره به توجه ويژه دولت هاي نهم و دهم به مسائل فرهنگي، تصريح كرد: موضوع احداث پارك موزه دفاع مقدس در استان كه يادمان عمليات غرورآفرين والفجر 8 و شهداي سرافراز لشكر 25 كربلاست در دستور كار جدي استان قرار دارد.

وي با تاكيد بر اهميت انتقال رشادت هاي رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس به نسل سوم و چهارم، يكي از مهم ترين ويژگي هاي پارك موزه دفاع مقدس را ماندگاري آن در تاريخ دانست و افزود: این پارک موزه در زمینی به مساحت حدود 80 هکتار در حال ساخت است.

طاهايي افزود: با کمک مسئولان اجرایی و دستگاه‌های قضایی ساختمان فعلی پارک موزه و نیز محدوده حاشیه پارک تجن در اختیار بنیاد حفظ و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مازندران قرار گرفت.

استاندار مازندران اظهار داشت: بیشتر اعتبارات این بنای فرهنگی از محل اعتبارات ملی تامین می‌شود و دستگاهای اجرایي نیز در قالب بودجه استانی به این بخش کمک می‌کنند.

مازندران در دوران انقلاب و دفاع مقدس بیش از 10 هزار و 400 شهید تقدیم اسلام کرده است.