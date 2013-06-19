74درصد مردم کهگیلویه و بویراحمد در انتخابات شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین صابری بعدازظهر چهارشنبه درنشستی با خبرنگاران افزود: در روز 24خرداد سه انتخابات ریاست جمهوری، میان دوره ای خبرگان رهبری و شوراهای شهر وروستا در این استان برگزار شد.

وی بیان کرد: میزان مشارکت مردم در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری 74.37 درصد، چهارمین دوره شوراهای شهر و روستا 69درصد و انتخابات میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری 70.5 درصد است.

صابری در خصوص میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری به تفکیک شهرستان گفت: این میزان در شهرستان بویراحمد 75 درصد، در کهگیلویه 74.4، در گچساران 70.4، در دنا 71.7، در بهمئی 81 درصد، باشت 83.2، چرام 77.7 و لنده 72.1درصد بوده است.

وی اضافه کرد: در انتخابات ریاست جمهوری در مجموع 342 هزار و 24نفر در استان رای دادند.

استاندار، آمار آراء مأخوذه استان در انتخابات خبرگان رهبری را 319 هزار و 150 نفر عنوان کرد و گفت: 71 درصد افراد دارای حق رای در بویراحمد، 73 درصد در کهگیلویه، 68 درصد در گچساران، 64 درصد در دنا، 75 درصد در بهمئی، 83 درصد در باشت و 75 درصد مردم چرام و 69 درصد مردم لنده در انتخابات خبرگان رهبری مشارکت داشتند.

صابری بیان داشت: 66.6درصد افراد دارای حق رای در بویراحمد، 73.4درصد در کهگیلویه،68.2درصد در گچساران، 65.6درصد در دنا، 85.6 درصد در بهمئی، 85.1 درصد در باشت، 75.9 درصد مردم چرام و 69.8 درصد مردم لنده در انتخابات شوراهای شهر و روستا مشارکت داشتند.

وی یادآور شد: آرای ماخوذه در انتخابات شورای شهر 193هزار نفر و در انتخابات شورای روستا و عشایر 129 هزار و 102نفر بوده است.

صابری اظهار داشت: درصد مشارکت در انتخابات شورای شهر 72.79 و روستا و عشایر 66.32درصد بوده است.