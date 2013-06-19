آموزش جوانان در خانواده ها برپایه معرفی سیره ائمه صورت گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، خدیجه جعفری اصل بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه برنامه ریزی برای ایام هفته جوان شناخت دادن به نوجوانان و جوانان را براساس مطالعه و دقت در زندگی انبیاء و ائمه ی معصومین (ع) عنوان و به ترویج این تفکر در بین خانواده ها تاکید کرد.

وی با بیان اینکه همه انسانها با فطرت پاک الهی متولد می شوند و این شرایط خاص و محیط است که می تواند انسانها را دستخوش تغییر و تحول کند، یادآور شد: آموزش صحیح مهرورزی در خانواده، مدرسه و اجتماع به کودکان، نوجوانان و جوانان یک ضرورت اساسی در زندگی محسوب می شود.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری اردبیل ریشه اصلی محبت و مهرورزی را خانواده دانست و بر اهمیت آموزش غیرمستقیم و عملی در ارتباط با نوجوانان و جوانان تاکید کرد.

وی متذکر شد: خانواده به عنوان نخستین محیط اجتماعی نقش مؤثری در شکل گیری محبت دارد، کودک، نوجوان و جوان در خانواده علاوه بر آداب معاشرت، اخلاق، نزاکت، وفاق و همدلی، همیاری و دوستی و هنر مهر ورزیدن و محبت به دیگران را نیز می آموزد.

در این جلسه برای سومین روز هفته جوان که روز "جوانان، خانواده و مهرورزی" نامگذاری شده است، برگزاری برنامه هایی از قبیل همایش "جوانان، خانواده و مهرورزی" با حضور بانوان جوان اردبیل در محل پارک بانوان همزمان با 30 خرداد، نمایشگاه حریم ریحانه، دیدار با دختران شهداء و... مصوب شد.

جعفری اصل همچنین در تکریم سالروز ولادت حضرت ابوالفضل العباس (ع) و روز جانباز از بانوان جانباز استان اردبیل تجلیل کرد.

وی از جانبازان به عنوان یادگاران عزت آفرین دوران هشت سال دفاع مقدس یاد کرد و افزود: جانبازان برای کشورمان و خانواده هایشان اصول و ارزش ها را به نمایش گذاشتند و جایگاه آنان در جامعه ی اسلامی جایگاه خطیر و قابل احترامی است.



