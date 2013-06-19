میادین قرچک به دوربین ‌های کنترل ترافیک مجهز شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا ریاحی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به تردد شهروندان شهرهای همجوار از معابر اصلی شهر قرچک و بروز ترافیک سنگین این شهر در ساعات ابتدایی و انتهایی روز در این شهر با پیگیریهای به عمل آمده، دوربینهای مداربسته کنترل ترافیک از سوی شهرداری قرچک در میادین اصلی شهر نصب شده که به زودی به بهره ‌برداری خواهد رسید.

وی تصریح کرد: تسهیل در عبور و مرور، حضور به موقع پلیس و عوامل راهور در هنگام ایجاد گره‌ های ترافیکی و پیشگیری از حوادث ناگوار را از جمله علل نصب این دوربینهاست.

این مسئول اضافه کرد: یکی از ابزارهای کنترل ترافیک که نقش اساسی در کاهش و کنترل ترافیک دارد، نصب دوربینهای هوشمند است.

وی تأکید کرد: نصب دوربینهای کنترل ترافیک سرعت مأموران پلیس راهنمایی و رانندگی را در رسیدگی به تصادفات و تخلفات افزایش می دهد.

فرماندار شهرستان قرچک ادامه داد: امیدواریم با این کار در آستانه عید سعید نیمه شعبان، خدمت دیگری به شهروندان خوب و ولایت‌ مدار قرچک ارائه شود.

وی عنوان داشت: برای رفع معضل ترافیک نصب دوربینهای هوشمند در کنترل ترافیک شهر، نقش اساسی را ایفا می‌ کند و از اولویتهای برنامه‌ ریزی شده به منظور رفاه شهروندان محسوب می ‌شود.