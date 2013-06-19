تربيت معلم محور اصلي فعاليت هاي دانشگاه فرهنگيان/6000 هزار عضور هيئت علمي جذب مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل رحمانی بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه فرهنگیان استان کردستان اظهار داشت: ماموریت دانشگاه فرهنگیان تربیت محور بوده و آشنا کردن معلم ها با روح والای معلمی از خطیرترین وظیفه بعد از آموزش در این مراکز است.

وی با بیان اینکه دانشگاه در قالب جدید در حال شکل گیری است، افزود: بهره گیری از نیروهای فرهیخته که از بطن جامعه فرهنگیان آموزش دیده اند چرخه خدمت هر چه بهتر در جامعه را هموار می کند.

مشاور ارشد رئیس دانشگاه فرهنگیان کشور نقطه عطف دانشگاه فرهنگیان را حضور هیئت های علمی دانا و آگاه در بدنه مدیریتی دانست و عنوان کرد: دفاع از بقا و دوام ارزش های دانشگاه توسط مدیران، مدیریت در زمان و مکان به مناسب ترین شکل ممکن، بهره گیری از ظرفیت ها، ایجاد تعامل خوب و مناسب بین اعضا و ارائه خدمات شایسته از وظایف مدیران و مسئولان در اين مركز آموزش عالي است.

رحمانی احیا دانشگاه فرهنگیان به عنوان مرجع اصلی تربیتی را لازم دانست و گفت: به برکت تجارب گذشته و نیاز امروز در تربیت معلمان فرهیخته دانشگاه فرهنگیان پا به عرصه وجود گذاشت و به لحاظ ساختاری مورد تائید مسئولان كشور قرار گرفته است.

وی ادامه داد: درجه اهمیت تربیت معلم و احیا آن به عنوان مرجع و کانال اصلی تربیت معلم برای رسیدن به نقطه کمال و توسعه همه جانبه در سراسر كشور يك امر لازم و ضروری است.

مشاور ارشد رئیس دانشگاه فرهنگیان کشور عنوان کرد: نیروی انسانی در تمام جوامع یکی از منابع اصلی و ارزشمند برای توسعه و ارتقاء همه جانبه است و در کنار آن دیگر منابع مادی، معنوی، زیرزمینی و سیاسی اهمیت پیدا می کنند.

رحمانی به روز بودن نیروی انسانی را برای حرکت به سمت سعادت و کمال ضروری دانست و اظهار داشت: شرایط، امکانات و ظرفیت های مراکز دانشگاهی فرهنگیان بیشتر از سایر مراکز است و براساس عدالت اجتماعی و آموزشی تمامی نیروهای فرهیخته برای ادامه تحصیل در این مرکز جذب می شوند.

وی در بخش دیگر از سخنانش با اشاره به اهمیت حضور هیئت علمی آگاه در مدیریت این مراکز از جذب شش هزار هیئت علمی تا پنج سال آینده در مراکز دانشگاهی فرهنگیان کشور خبر داد و افزود: سند تحول دانشگاه فرهنگیان براساس قانون کشور تدوين شده و زمینه برای حضور معلمان در صورت ادامه تحصیل مهیا شده است و تا پایان سال جاری نیز شش رشته کارشناسی ارشد براساس نیاز و ظرفیت استان های کشور شروع به جذب دانشجو معلم می کند و زمینه برای توسعه رشته های دکتری نیز در حال آماده شدن است.

مشاور ارشد رئیس دانشگاه فرهنگیان کشور همچنین در بخش پایانی سخنان خود از حضور پررنگ و حماسه ساز مردم در 24 خرداد ماه خبر داد و گفت: با توجه به پیش بینی های دشمنان حضور عظیم مردم در صحنه سیاسی بطلان فکری دشمن را باردیگر به رخ کشید و در تاریخ کشور ثبت مجدد شد.

رحمانی حضور دوباره مردم را حکایتی از باور به نظام دانست و یاداور شد: این حضور شرایط اقتصادی کنونی و تحریم های دشمنان را بی اثر جلوه داد و مهر تائیدی براتحاد و همبستگی مردم با نظام بود که اندیشه دشمن را از هم گسیخت.

در پايان اين مراسم ضمن تقدير از خدمات بهنام حيدري، دكتر محي الدين امجديان به عنوان رئيس دانشگاه فرهنگيان استان كردستان معرفي شد.