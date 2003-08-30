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۸ شهریور ۱۳۸۲، ۱۸:۲۰

عصر امروز و پشت درهاي بسته

مذاكرات سولانا ، آقازاده آغاز شد

مذاكرات سولانا ، آقازاده آغاز شد

خاوير سولانا مسوول هماهنگ كننده سياست خارجي اتحاديه اروپايي عصر امروز با رضا آقازاده رييس سازمان انرژي اتمي كشورمان ديدار و گفتگو كرد.


به گزارش خبرنگار سياسي مهر خاوير سولانا در آغاز اين ديدار كه علي اكبر صالحي نماينده دائم ايران در آژانس بين المللي انرژي  اتمي نيز  حضور داشت  از آمادگي جمهوري اسلامي ايران براي بررسي روند امضاي پروتكل الحاقي ابراز خرسندي كرد.
سولانا كه يك پرفسور فيزيك است  گفت: من كارشناس هسته اي نيستم اما مي دانم درباره چه مسئله اي مي خواهيم صحبت كنيم.
بنابر اين گزارش پس از اعلام آمادگي آقازاده براي پاسخگويي به هرگونه پرسشي در خصوص فعاليتهاي هسته اي ايران جلسه پشت درهاي بسته و بدون حضور خبرنگاران ادامه يافت.
خبرهاي تكميلي متعاقبا ارسال مي شود.

کد مطلب 20805

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