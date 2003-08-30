مذاكرات سولانا ، آقازاده آغاز شد



به گزارش خبرنگار سياسي مهر خاوير سولانا در آغاز اين ديدار كه علي اكبر صالحي نماينده دائم ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز حضور داشت از آمادگي جمهوري اسلامي ايران براي بررسي روند امضاي پروتكل الحاقي ابراز خرسندي كرد.

سولانا كه يك پرفسور فيزيك است گفت: من كارشناس هسته اي نيستم اما مي دانم درباره چه مسئله اي مي خواهيم صحبت كنيم.

بنابر اين گزارش پس از اعلام آمادگي آقازاده براي پاسخگويي به هرگونه پرسشي در خصوص فعاليتهاي هسته اي ايران جلسه پشت درهاي بسته و بدون حضور خبرنگاران ادامه يافت.

خبرهاي تكميلي متعاقبا ارسال مي شود.