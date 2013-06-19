جلب اعتماد مردم مستلزم مستندسازی خدمات کمیته امداد است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید فرهادی بعدازظهر چهارشنبه در نشست شورای مدیران این نهاد افزود: کمیته امداد پل ارتباطی میان مردم و نیازمندان است و امداگران باید برای کمک به محرومین از هیچ کوششی در جلب مشارکتهای مردمی فروگذاری نکنند.

وی با اشاره به طرحهای اجرا شده توسط این نهاد بیان داشت: در طرح اکرام ایتام باید با تلاش مستمر حامی یابی را افزایش داده و سرانه ایتام را بالا ببریم.

فرهادی تصریح کرد: خدمات مسکن ایتام و سایر نیازهای آنها باید از محل مساعدت حامیان انجام شود.

وی افزود: فعال کردن طرح محسنین برای سایر نیازمندان غیر از ایتام و همچنین طرح جمع آوری صدقه برای سلامتی امام زمان در ماه شعبان اجرا شد.

فرهادی عنوان کرد: سعی ما بر این است که اهداف بلندمدتی در بحث اشتغال، حمایت و معیشت مددجویان داشته باشیم.

مدیر کل کمیته امداد استان بیان داشت: راه اندازی مراکز نیکوکاری و تبلیغ گسترده و همه جانبه درخصوص جمع آوری زکات ضرورت دارد.

فرهادی افزود: باید با ایجاد این شبکه ها فرهنگ انفاق و احسان و همچنین فرهنگ زکات را در بین مردم نهادینه کرد.

وی با اشاره به طرح مفتاح الجنه اظهار داشت: طرح مفتاح الجنه از برنامه های اثربخش کمیته امداد است که باید همواره در اجرای آن کوشش کنیم.