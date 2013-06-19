تجهیز 82درصد ازصنایع فارس به سيستم هاي تصفيه فاضلاب پيشرفته

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی ابراهيمي کارنامي در ادامه به پايش و كنترل صنايع آلاينده زيست محيطي در استان تاكيد كرد و با اشاره به اينكه در سه ماه اول سال جاري حدود 62 واحد صنعتي، معدني و خدماتي مورد بازديد و بررسي بمنظور كنترل و رفع آلودگي و اجراي سيستم كنترل كننده آب و خاك و هوا و صدا محل استقرار قرار گرفتند، افزود: همچنين به 13 شكايت رسيدگي و نظريه كارشناسي اعلام شده و طي سه ماهه اخير براي 33واحد صنعتي، معدني و خدماتي در استان فارس بعلت ايجاد آلودگي و عدم رعايت مسائل زيست محيطي اخطار رفع آلودگي صادر شد.

وي افزود: درسه ماهه اول سال جاري هفت واحد صنعتي و معدني و خدماتي به دليل عدم رعايت اصول بهداشتي زيست محيطي در استان فارس تعطيل و يک مورد پس از رفع آلودگي مجددا بازگشايي شدند.

وي اظهار داشت:217 مورد درخواست جهت صدور گواهي تاسيس، احداث و استقرار و صدور گواهي بهره برداري باداره كل ارائه شده كه با166مورد آن موافقت شده است.

مدير كل حفاظت محيط زيست فارس تصريح كرد: در راستاي حفظ محيط زيست استان همچنان فعاليت كليه صنايع آلاينده را تحت كنترل و نظارت داريم و كارشناسان محيط زيست در ساعات مختلف به صورت سرزده اقدام به نمونه برداري غبارهاي خروجي از دودكش كارخانه هاي آلاينده مي كننند و اين امر نقش بسزايي در كنترل مستمر صنايع بزرگ استان فارس به طور شبانه روزي دارد.

وي افزود: همچنين تعدادي واحد صنعتي به سيستم Online اداره كل پيوسته اند كه كنترل به صورت لحظه اي و شبانه روزي انجام مي شود و با فعاليت18آزمايشگاه فعال و معتمد در استان فارس خوشبختانه در بحث آزمايشات ، منابع آلاينده آب، فاضلاب، هوا، فعاليت و اندازه گيري پارامترهاي آلاينده صنايع بخوبي انجام مي شود.