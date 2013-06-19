12 درصد اراضی کشاورزی لرستان تحت پوشش سیستم آبیاری تحت فشار است

اسحاق طاهری مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با اقدامات صورت گرفته 12 درصد از اراضی کشاورزی سطح استان لرستان تحت پوشش سیستم آبیاری تحت فشار قرار گرفته اند.

وی با بیان اینکه تا کنون 27 هزار و 500 هکتار از اراضی کشاورزی لرستان تحت پوشش این سیستم آبیاری قرار گرفته اند افزود: همچنین تا کنون 31 دشت استان لرستان برای اجرای این سیستم مطالعه شده اند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به توزیع یارانه بین کشاورزان اشاره کرد و گفت: تا کنون حدود دو میلیارد تومان از محل هدفمندسازی یارانه ها میان کشاورزان لرستان توزیع شده است.

طاهری مقدم همچنین به پرداخت غرامت به کشاورزان خسارت دیده لرستان اشاره کرد و گفت: در مجموع بیش از 18 میلیارد و 895 میلیون تومان به کشاورزان خسارت دیده پرداخت شده است.