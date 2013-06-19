درخواست انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه نگاران از روحانی 

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نامه خطاب به رییس جمهور منتخب از نوشته شده است:

جناب حج الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی

رئیس جمهور منتخب ملت ایران

سلام علیکم حماسه آفرینی مردم ایران اسلامی را در 24 خرداد ما نمایشی از برجستگی های مردم سالاری دینی که نشانه هوشمندی و بصیرت انقلاب ملت سلحشور ایران در پاسداری از آرمانهای امام راحل (ره) و لبیک گویی به مقام معظم رهبری بود را به جنابعالی به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم ایران تبریک عرض می نماییم.

با توجه به اظهارات امیدآفرین جنابعالی در اولین کنفرانس مطبوعاتی مبنی بر حمایت از انجمن های صنفی و فراهم سازی فرصت نقش آفرینی برای آنها دردولت تدبیر و امید موارد زیر را به استحضار می رساند.:

انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه نگاران سراسر کشور در تاریخ 26/9/90 با شماره 369-1/3-7 به ثبت قانونی رسیده است و هیات مدیره آن بر اساس فرایند قانونی زیر نظر و با حضور نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتخاب و هم اکنون در حال فعالیت می باشد.

در طی این مدت تلاش شده است بر خلاف تجربه ناموفق گذشته این انجمن فارغ از هر گونه فعالیت سیاسی، تمام وقت و همت خویش را مصروف پی گیری مطالبات به حق و اساسی خبرنگاران و روزنامه نگاران نماید.

از افتخارات و خدمات هیات مدیره انجمن در طی مدت کوتاه آغاز فعالیت، تلاش برای ارتقا بخشی، کادر سازی و تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد برای نقش آفرینی در عرصه رسانه ای کشور بوده است. برگزاری دوره های آموزشی و مهارتی روزنامه نگاری و خبرنگاری با حضور صدها نفر از علاقمندان به فعالیت در عرصه رسانه از جمله این اقدامات می باشد.

علاوه بر این هیات مدیره با ساماندهی کمیته های صنفی، رفاهی، حقوقی و ... تلاش وبی وقفه و خستگی ناپذیری را در پیگیری مطالبات اعضاء به انجام رسانده است.

همان گونه که مطلع هستید تشکلی تحت عنوان "انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه نگاران" در گذشته مشغول به فعالیت بوده است که با نقش آفرینی عناصر افراطی و انحصارطلب و برخی از اعضای احزاب تندروی سیاسی، موقعیت آن به یک حزب سیاسی تنزل داده شد و این در حالی بود که نه تنها توفیقی در پی گیری مطالبات صنفی، رفاهی، حقوقی و ...روزنامه نگاران و خبرنگاران حاصل نکرده بلکه با تبدیل شدن به آلت دست جریان های سیاسی، زمینه واگرایی اعضای و بی اعتمادی آنان را به تشکلی که باید مامن و پناه آنان باشد. فراهم نمود و به دلیل همین اقدامات غیر قانونی توسط دستگاه قضایی منحل گردید شاهد مثال آن که تنی چند از عناصر آ نتشکل از جمله رئیس و یکی از اعضای فعال آن (رجبعلی مزروعی و فریبا داودی مهاجری) اکنون با فرار از کشور در آغوش دشمنان نظام در حال پادویی رسانه های بیگانه هستند. از جنابعالی به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم قهرمان ایران اسلامی انتظار دارد با توجه به شعارهای ارزشمندتان در زمینه "اعتدال ورزی"، "اخلاق مداری"، "قانون گرایی" در دو مورد زیر تحقق بخش تدبیر و امید در عرصه رسانه ای کشور باشید.

الف) تدبیر:

با پای فشاری بر شعار اعتدال و قانون گرایی اجازه ندهید مجددا تجربه تلخ حضور عناصر افراطی در تشکل هایی که عهده دار مطالبات صنفی، رفاهی، حقوقی و ... اقشارمختلف، از جمله قشر مظلوم و سخت کوش خبرنگار و روزنامه نگار هستند تکرار شود. هم اکنون شواهی در دست است که عده ای با سوءاستفاده از فضای پیش آمده آن چنان که در اولین کنفرانس مطبوعاتی حضرتعالی دیده شد مطالبات غیر قانونی خود را به شما تحمیل نمایند. رجاء واثق داریم. تدبیر قوی جابعالی در این گونه امور، راه را در خواست های غیر قانونی خواهد بست و به افراطیون مجال میدان داری و سوءاستفاده از تشکل های صنفی به عنوان شبه احزاب سیاسی نخواهد داد.

ب) امید:

آغازین روزهای ریاست جمهوری جنابعالی پس از مراسم تنفیذ و تحلیف، مقارن 17 مرداد روز خبرنگار است. بدین مناسبت این انجمن از جنابعالی انتظار دارد در هفته اول قبول مسئولیت، نوید بخش حل مشکلات و تحقق بخش مطالبات خبرنگاران و روزنامه نگاران باشید.

بخشی از آنچه روح امید را در خانواده بزرگ رسانه ای کشور زنده می سازد عبارتند از:

تحقق وعده مسکن خبرنگاران که وعده آن در دولت دهم داده شد و هنوز اجرایی نشده است.

اجرای آیین نامه قانونی مشاغل سخت و زبان آور برای صنف خبرنگاران

معافیت مالی خبرنگاران

حمایت حقوقی از خبرنگاران

اعطای وام های قرض الحسنه برای خبرنگاران

منزلت بخشی به شغل خبرنگاری در جامعه و خصوصا در نزد مسئولان

در پایان خاطر نشان می سازد با توجه به سخنان شما در اولین کنفرانس مطبوعاتی، این انجمن در مسیر تحقق شمار اعتدال و قانون گرایی دولت تدبیر و امید از هرگونه همکاری و مساعدت دریغ نخواهد ورزید.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

هیات مدیره انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه نگاران سراسر کشور

به گزارش مهر ، انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه نگاران سراسر کشور در تاریخ 90.9.26 با شماره 369-1/3-7 به ثبت قانونی رسیده است و هیات مدیره آن بر اساس فرایند قانونی زیر نظر و با حضور نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتخاب و هم اکنون در حال فعالیت می باشد.