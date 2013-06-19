تأمین سلامت مددجویان از برنامه های اصلی کمیته امداد ورامین است

کریم محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر از کارکنان حوزه درمان کمیته امداد شهرستان ورامین تشکر و قدردانی کرد و گفت: تندرستی یكی از نعمتهای بزرگ الهی در زندگی انسان است که در مقابل، بیماری همواره به عنوان خطری انسان و جامعه را تهدید می كند و زیانهای اقتصادی، خانوادگی و اجتماعی را به دنبال دارد.

وی افزود: امروزه از نظر كارشناسان این حقیقت مسلم است كه برای سازگاری منطقی با خود و محیط و رسیدن به تندرستی و آرامش باید به بهداشت توجه كافی داشت که یکی از برنامه های اصلی بخش بهداشت کمیته امداد امام خمینی(ره) ورامین، تأمین سلامت نیازمندان و مراقبتهای بهداشتی آنهاست.

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان ورامین تصریح کرد: به همین منظور در خرداد ماه سال جاری 173 میلیون و 402 هزار تومان در سر فصلهای مختلف بهداشتی و درمانی برای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان ورامین هزینه شده است.

وی ادامه داد: از این مبلغ بیش از 9 میلیون تومان آن به 99 نفر از مددجویان به صورت ویژه و موردی پرداخت شده است و بیش از 162 میلیون تومان نیز برای حق بیمه بازنشستگی زنان سرپرست خانوار در سه ماه فروردین، اردیبهشت و خرداد ماه هزینه شده است.

وی در پایان عنوان داشت: دو میلیون تومان از این مبلغ نیز صرف خرید یک دستگاه اکسیژن ساز برای استفاده یکی از مددجویان سرپرست خانوار ورامین شده است.