مساجد و مراکز فرهنگی رباط کریم میزبان عاشقان اهل بیت (ع) است

حجت الاسلام ابراهیم بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به مناسبت میلاد با سعادت حضرت علی اکبر (ع) و روز جوان، مراسم و جشنی ویژه از سوی تبلیغات اسلامی رباط کریم در نظر گرفته شده است که با حضور پرشور مردم به خصوص جوانان، در تاریخ 29 و 30 خردادماه جاری برگزار می شود.

این مسئول عنوان کرد: این جشن که در مساجد، هيئات مذهبي و مراکز فرهنگي شهرستان برگزار مي شود، شامل سخنرانی، مولودي خواني، شعر خواني، برگزاري مسابقه فرهنگي و .... خواهد بود.

حضرت علی اکبر(ع)؛ الگویی شایسته برای جوانان ایران اسلامی

وی حضرت علي اکبر(ع) را به عنوان يک جوان با بصيرت و ولايت مدار، الگوي شايسته و مناسب براي جوانان امروز دانست و گفت: جوانان ما باید با شناخت و بصیرت از سیره زندگی حضرت علی اکبر (ع)، از فضائل اخلاقی و عملی ایشان الگو گرفته و در زندگی خود بکار بندند چراکه سعادت دنیا و آخرت در گرو پیروی از آموزه های قرآنی و سیره زندگی ائمه اطهار (ع) است.

رئیس تبلیغات اسلامی رباط کریم ادامه داد: امروز تمام تلاش غرب و قدرتهای پوشالی دنیا، برای جذب و جلب نظر جوانان مسلمان است و در این راه از ابزارهای مختلف و پر زرق و برق استفاده می کنند چراکه دشمنان اسلام و به ویژه دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از غیرت و دین مداری نسل جوان هراس دارند.

دشمنان از غیرت و همت جوانان مسلمان هراس دارند

حجت الاسلام بهمنی بیان کرد: دشمنان می دانند که به همت جوانان غیور این مرز و بوم، انحصار غربیها در عرصه های مختلف علمی، ورزشی، فرهنگی، اقتصادی و... در هم شکسته است، بنابراین با تهاجم فرهنگی و جنگ نرم به دنبال جذب نسل جوان به سوی خود هستند تا بلکه بتوانند از دانش و استعداد این جوانان به نفع خود بهره ببرند.

این مسئول افزود: اما به برکت وجود ائمه اطهار و الگوگیری جوانان کشور از سیره زندگی آنان، نسل جوان کشور ما همواره احترام به بزرگتر، پایبندی به عقاید و اوصل دینی و ملی، ایستادگی در برابر ظلم و ستم و سایر خصایص پسندیده را سرلوحه امور خود قرار داده و تسلیم فریب و نیرنگ دشمنان نشده اند.

وی در پایان یادآور شد: با هدف آشنایی هرچه بیشتر جوانان و نوجوانان با اخلاقیات حضرت علی اکبر (ع)، موضوع سخنراني مراسم مذکور در خصوص شخصيت و فضائل ایشان و عمل حماسه ساز اين جوان رعنا در واقعه عاشورا، همچنین رشادت و شهامت جوانان هشت سال دفاع مقدس خواهد بود.