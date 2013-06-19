به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر چهارشنبه و با حضور مشاور رئيس دانشگاه فرهنگيان كشور، نماينده مردم قروه و دهگلان در مجلس شوراي اسلامي و جمعي ديگر از مسئولان استان رئيس جديد دانشگاه فرهنگيان استان كردستان معرفي شد.

در اين مراسم ضمن تقدير از خدمت بهنام حيدري، محي الدين امجديان به عنوان رئيس جديد دانشگاه فرهنگيان كردستان معرفي شد.

حامد قادرمرزی نماينده مردم شهرستان هاي قروه و دهگلان در مجلس شوراي اسلامي در مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه فرهنگیان استان کردستان گفت: وجود دانشگاه های تخصصی برای تربیت مهندسان و معلمان برتر یک توان بالقوه است که باید برای احداث این مراکز تلاش بیشتری با مسئوليت و مديريت وزارت خانه های مربوطه انجام شود.

رئیس سابق دانشگاه فرهنگیان سنندج از ظرفیت و پتانسیل خوب این مرکز برای قبول رشته های کارشناسی ارشد خبر داد.

بهنام حیدری با بیان اینکه این مرکز پتانسیل خوبی برای پذيرش دانشجو در رشته های ارشد در اختيار دارد، اظهار داشت: امید به آموزش و ادامه تحصیل در استان از چند سال قبل افزایش یافته است و ارتقاء آموزشی زمینه مناسب و خوبی برای توسعه در بین دانشجويان و معلمين دارد.

رئیس جدید دانشگاه فرهنگیان استان کردستان راه اندازی و احیا مجدد دانشگاه فرهنگیان را نقطه عطف آموزش و پرورش در کشور دانست.

محي الدين امجديان پذیرش دانشجویان غیر فرهنگی را عامل تنزل در تربیت معلم دانست و اظهار داشت: دانشگاه فرهنگیان امکانات مناسب را برای جذب نخبگان در اختیار آموزش و پرورش قرار مي دهد تا برای تربیت سرمایه عظیم و نیروی انسانی فرهیخته در کشور برنامه ريزي شود.