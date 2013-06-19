طرح اوقات فراغت برای 1500 دانش آموز اسلامشهر اجر می شود

حجت الاسلام صوفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به آغاز فصل تابستان و شروع اوقات فراغت دانش آموزان، باید به دنبال برنامه هایی بود که بتواند علاوه بر پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان، نقش موثری در شکوفایی و شناخت استعداد این نسل ایفا کند.

این مسئول عنوان کرد: تابستان و استراحت تحصیلی دانش آموزان نباید منجر به دوری آنان از تعلیم و یادگیری شود، می توان با طرح برنامه های موثر و مطلوب، زمینه مناسب را برای یادگیری حرف مختلف و افزایش تواناییهای دانش آموزان فراهم کرد.

وی ادامه داد: در این راستا اداره تبليغات اسلامي اسلامشهر طرح اوقات فراعت دانش آموزان را در دستور کار خود قرار داده و آماده پذیرایی و استقبال از بالغ بر هزار و 500 دانش آموزان و نوجوانان است.

اموزش روخوانی قرآن، احکام، نماز و برگزاری اردو در طرح اوقات فراغت

حجت الاسلام صوفی افزود: بنابر برنامه ریزیها، طرح اوقات فراغت تابستاني جوانان و نوجوانان در مساجد و محل استقرار روحانيون در روستاهاي تحت پوشش در حسينيه هاي خواهران و موسسات قرآني وابسته به اين اداره اجرا می شود.

کارشناس فرهنگی تبلیغات اسلامی اسلامشهر در تشریح جزئیات و برنامه های طرح مذکور، گفت: اين طرح شامل آموزش روخواني قرآن کريم، احکام، آموزش نماز و برگزاري اردوهاي زيارتي و سياحتي است.

این مسئول اضافه کرد: اين طرح از تاریخ پنجم تير ماه آغاز می شود و هزار و 500 نفر از دانش آموزان مقاطع تحصيلي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه را پوشش مي دهد.