بخش صنعت در فرآيند توسعه اقتصادي نقش كليدي دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید عباسیان امین عصر چهارشنبه در بازدید از برخی واحدهای تولیدی استان افزود: بخش صنعت با توجه به افزایش سریع جمعیت و ترکیب سنی یکی از عوامل مهم ایجاد فرصت های شغلی جدید تلقی می شود.

وی اظهارداشت: علاوه بر این تامین استقلال اقتصادی کشور و رهایی از وابستگی به درآمد های نفتی از پیامدهای توسعه بخش صنعت و معدن در کشور است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گیلان گفت: این استان با موقعیت ویژه جغرافیایی در کشور و همچنین داشتن ثروت های خدادادی از قبیل دریا، کوه و جنگل دارای رتبه ممتازی در اقتصاد کشور است.

وی تصریح کرد: توجه به صنعت طی سالیان اخیر در دولت های نهم و دهم باعث رشد و توسعه شهرک های صنعتی و همچنین رشد سرمایه گذاری در گیلان شده که موقعیت استان را در کشور برجسته تر از گذشته کرده است.

عباسیان امین یادآورشد: افزایش تعداد شهرک های صنعتی در تمامی شهرستان های استان، بهبود و توسعه امکانات شهرک ها و نواخی صنعتی از قبیل آب، گاز، برق، تصفیه خانه فاضلاب، مخابرات، جاده های دسترسی و غیره باعث جذب سرمایه گذاران برای ایجاد واحدهای تولیدی و سرمایه گذاری صنعتی در این استان شده است.